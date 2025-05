90-letnia Irena Santor to wielka artystka. Wylansowała mnóstwo przebojów, które śpiewają kolejne pokolenia Polaków. Irena Santor jest bardzo aktywna. W nowym wywiadzie opowiedziała o podróży, która zrobiła na niej ogromne wrażenie.

Irena Santor: doświadczyłam olśnienia

Jednym z doświadczeń, o którym nie może Irena Santor zapomnieć, był spektakl "1989" w krakowskim teatrze. To jeden z najgłośniejszych musicali ostatnich lat. "Pojechałam specjalnie do Krakowa na ten rapowy spektakl i doświadczyłam olśnienia. Tam rap był perfekcyjnie przygotowany pod każdym względem - aktorstwo, teksty, przekaz. Wszystko było zrozumiałe i pełne artystycznej wartości. To pokazało mi, że każdy gatunek muzyczny może być nośnikiem ważnych treści, jeśli tylko jest wykonany z należytą starannością i szacunkiem dla odbiorcy" - mówiła w rozmowie ze Złotą Sceną.

Irena Santor - trasa koncertowa

Przypomnijmy, że Irena Santor zorganizowała "Trasę Jubileuszową" z okazji swoich 90. urodzin, która rozpoczęła się w grudniu 2024 roku w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie. Koncerty są częścią obchodów urodzinowych artystki i obejmują jej największe przeboje w wykonaniu grupy Polyphonics, z zespołem instrumentalnym pod dowództwem Pawła Głowińskiego, przy obecności Ireny Santor.