Nocne kolejki i pierwszy McDonald's. To były Złote Tarasy epoki PRL [FOTO]

To była wizytówka warszawskiego handlu czasów PRL. Dom handlowy "Sezam", bo o nim mowa", był supernowoczesnym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym wyposażonym w ruchome schody oraz system klimatyzacji, który wymieniał powietrze w sklepie co osiem godzin. Na mapie stolicy przetrwał aż 45 lat. To tu Polacy stali w nocnych kolejkach po towary, których brakowało i to tu w latach 90. powstał pierwszy McDonald's.