Na swoim koncie ma ponad 20 książek dla dzieci oraz młodzieży. Urodziła się w Polsce, ale jej mama jest Bułgarką. Stąd też wzięło się jej imię. W tym języku Ałbena, bo tak ma na imię, oznacza "kwitnącą jabłoń".
Zanim zaczęła pisać, studiowała medycynę
Pisarka, w której książkach zaczytują się Polski, to Ałbena Grabowska. Mało brakowało a nie zajęłaby się pisaniem książek. Swoją przyszłość chciała związać z medycyną. Ulubiona pisarka Polek jest absolwentką warszawskiej Akademii Medycznej i doktorem nauk medycznym. Specjalizacja, w której się szkoliła to neurologia i epileptologia.
Jakie książki napisała Ałbena Grabowska?
Zanim zaczęła pisać książki, publikowała porady medyczne w tygodnikach takich jak "Claudia", "Życie na Gorąco" czy "Tele Tydzień". Jej literackim debiutem był reportaż "Tam, gdzie urodził się Orfeusz". Ukazał się w 2011 roku i był zapiskiem jej podróży do Bułgarii. Książki, które Ałbena Grabowska ma na swoim koncie to literatura dziecięca oraz piękna. Napisała takie bajki i powieści jak:
- "O małpce, która spadła z nieba"
- "Julek i Maja"
- "Rzeki płyną, jak chcą"
- "Ostatnia chowa klucz"
- "Matki i córki"
- "Uczniowie Hipokratesa"
- "Doktor Bogumił"
- "Lot nisko nad ziemią"
- "Stulecie Winnych"
Na podstawie tej powieści powstał telewizyjny hit
To właśnie na podstawie tej ostatniej sagi, czyli "Stulecia Winnych" powstał popularny i chętnie oglądany przez widzów serial o tym samym tytule. Ałbena Grabowska opisuje w nim losy wielopokoleniowej rodziny, mieszkającej w podwarszawskim Brwinowie.
Akcja pierwszego tomu rozpoczyna się przed wybuchem I wojny światowej. Na świat przychodzą bliźniaczki Ania i Mania. Na kartach tej powieści oraz dwóch kolejnych czytelnik śledzi losy bohaterek, które rozgrywają się na tle ważnych dla Polski wydarzeń XX wieku.
Kto zagrał w serialu "Stulecie Winnych"?
Serial "Stulecie Winnych", który powstał na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej stał się jednym z największych hitów wyprodukowanych przez TVP w ostatnich latach. W produkcji zagrali m.in.: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Arkadiusz Janiczek, Sandra Drzymalska, Weronika Humaj, Lesław Żurek oraz Tomasz Włosok. Cztery sezony były emitowane w TVP1 na przestrzeni lat 2019-2022 i gromadziły przez ekranami średnio 3 mln widzów.
