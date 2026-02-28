Na swoim koncie ma ponad 20 książek dla dzieci oraz młodzieży. Urodziła się w Polsce, ale jej mama jest Bułgarką. Stąd też wzięło się jej imię. W tym języku Ałbena, bo tak ma na imię, oznacza "kwitnącą jabłoń".

Zanim zaczęła pisać, studiowała medycynę

Pisarka, w której książkach zaczytują się Polski, to Ałbena Grabowska. Mało brakowało a nie zajęłaby się pisaniem książek. Swoją przyszłość chciała związać z medycyną. Ulubiona pisarka Polek jest absolwentką warszawskiej Akademii Medycznej i doktorem nauk medycznym. Specjalizacja, w której się szkoliła to neurologia i epileptologia.

Jakie książki napisała Ałbena Grabowska?

Zanim zaczęła pisać książki, publikowała porady medyczne w tygodnikach takich jak "Claudia", "Życie na Gorąco" czy "Tele Tydzień". Jej literackim debiutem był reportaż "Tam, gdzie urodził się Orfeusz". Ukazał się w 2011 roku i był zapiskiem jej podróży do Bułgarii. Książki, które Ałbena Grabowska ma na swoim koncie to literatura dziecięca oraz piękna. Napisała takie bajki i powieści jak:

  • "O małpce, która spadła z nieba"
  • "Julek i Maja"
  • "Rzeki płyną, jak chcą"
  • "Ostatnia chowa klucz"
  • "Matki i córki"
  • "Uczniowie Hipokratesa"
  • "Doktor Bogumił"
  • "Lot nisko nad ziemią"
  • "Stulecie Winnych"

Na podstawie tej powieści powstał telewizyjny hit

To właśnie na podstawie tej ostatniej sagi, czyli "Stulecia Winnych" powstał popularny i chętnie oglądany przez widzów serial o tym samym tytule. Ałbena Grabowska opisuje w nim losy wielopokoleniowej rodziny, mieszkającej w podwarszawskim Brwinowie.

Akcja pierwszego tomu rozpoczyna się przed wybuchem I wojny światowej. Na świat przychodzą bliźniaczki Ania i Mania. Na kartach tej powieści oraz dwóch kolejnych czytelnik śledzi losy bohaterek, które rozgrywają się na tle ważnych dla Polski wydarzeń XX wieku.

Kto zagrał w serialu "Stulecie Winnych"?

Serial "Stulecie Winnych", który powstał na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej stał się jednym z największych hitów wyprodukowanych przez TVP w ostatnich latach. W produkcji zagrali m.in.: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Arkadiusz Janiczek, Sandra Drzymalska, Weronika Humaj, Lesław Żurek oraz Tomasz Włosok. Cztery sezony były emitowane w TVP1 na przestrzeni lat 2019-2022 i gromadziły przez ekranami średnio 3 mln widzów.