Wokalistka w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, że podstawowym składnikiem w jej kuchni są... chwasty i zioła. Z pokrzywy przygotowuje popisowe danie - pulpeciki.

Małgorzata Ostrowska uwielbia chwasty

Chwasty są przez nas postrzegane jako niepożądane chwasty. Kiedyś były to bardzo często warzywa, których normalnie używano w kuchni, na wschodzie naszego kraju. Do tej pory bardzo często stosuje się pokrzywy. (...) Wiesz co, pokrzywa to jest taka... Takie bardzo uniwersalne zielsko. Możesz ją jeść i do sałatek na surowo. Możesz parzyć z niej herbatkę. (...) Robię pulpeciki z pokrzywą. Bardzo smaczne, polecam - zdradziła w audycji "Uczta Nakarmionej Stareckiej". Na swoim profilu w mediach społecznościowych Małgorzata Ostrowska poleca też m.in. pesto z liści rzodkiewki.

Małgorzata Ostrowska ma słabość do naturalnych kosmetyków

Małgorzata Ostrowska chciała kiedyś studiować biologię. Nie udało się, ale pasja pozostała. Gwiazda uwielbia eksperymentować i w domowym zaciszu od 10 lat sama robi sobie kremy i inne specyfiki do pielęgnacji twarzy. To są rzeczy, które można znaleźć w internecie. Jest wiele stron, na których można dostać składniki do robienia kremów. Są tam także i receptury. Po wielu latach, ponieważ już ponad 10 lat robię kremy, to udoskonaliłam niektóre receptury. Wprowadziłam kilka składników, bo wiem, że działają. Fascynujące jest to, że łączy się ze sobą coś, co się normalnie nie łączy - powiedziała wokalistka w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Małgorzata Ostrowska od Lombardu do solowej kariery

Małgorzata Ostrowska w 1981 roku związała się z zespołem Lombard, w którym śpiewała przez dziesięć lat. Zespół zdobył dużą popularność i wypromował takie hity jak: "Nasz ostatni taniec" i "Szklana pogoda". Od 1996 roku Ostrowska rozwija karierę solową: wydaje płyty i koncertuje. Niedawno była jurorką w "The Voice Senior".