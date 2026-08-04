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To nie on miał być Kleksem. Propozycję kultowej roli dostał inny aktor

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:10
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Fronczewski
To nie on miał być Kleksem. Propozycję kultowej roli dostał inny aktor/AKPA
"Akademia Pana Kleksa" to kultowa produkcja czasów PRL. Głównego bohatera w tym filmie gra Piotr Fronczewski. Okazuje się, że to nie on miał początkowo wcielać się w postać pana Kleksa. Angaż do głównej roli miał otrzymać inny aktor. O kim jest mowa?

"Akademia Pana Kleksa" to film nakręcony na podstawie książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Tę kultową produkcję czasów PRL zrealizowano w 1983 roku. Reżyserem był Krzysztof Gradowski a muzykę do tego filmu skomponował Andrzej Korzyński.

"Akademia Pana Kleksa". O czym jest ten film?

Zarówno książka, jak i film "Akademia Pana Kleksa" opowiada historię dwunastoletniego, niesfornego, rudego Adasia Niezgódki, który zostaje umieszczony w tytułowej akademii wraz z dwudziestoma trzema innymi chłopcami. Imiona wszystkich zaczynają się na literę A. Opiekuje się nimi pan Kleks z pomocą Mateusza – uczonego szpaka, który wymawia jedynie końcówki wyrazów.

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Spokojne życie Akademii zostaje zakłócone przez intrygę złego fryzjera Filipa Golarza, który podsuwa uczniom własnoręcznie stworzoną mechaniczną lalkę, Adolfa[3]. Adolf sieje zamęt w Akademii i infiltruje strych (do którego wstęp jest zakazany), wydatnie osłabiając moc nauczyciela. Pan Kleks zmuszony jest rozmontować Adolfa, w wyniku czego Filip atakuje Akademię i doprowadza do jej rozpadu. Pan Kleks w odwecie zamienia Filipa w guzik, który podnosi Adaś. Wówczas szpak Mateusz zamienia się w pisarza Jana Brzechwę, który daje Adasiowi nadzieję na ponowne spotkanie z panem Kleksem.

"Akademia Pana Kleksa". Kto grał w tej kultowej produkcji?

W główną rolę w tej kultowej produkcji czasów PRL wcielił się Piotr Fronczewski. Oprócz niego wystąpiła w tym filmie plejada polskich gwiazd. Wśród nich byli m.in.

  • Sławomir Wronka – Adaś Niezgódka
  • Leon Niemczyk – Golarz Filip
  • Adam Probosz – szpak Mateusz (głos) / książę Mateusz
  • Bronisław Pawlik – król Bronisław
  • Lech Ordon – doktor Dolittle
  • Jolanta Żółkowska – Królowa Śniegu
  • Henryk Bista – Dziadek do Orzechów
  • Alicja Jachiewicz – królowa
  • Wiesław Michnikowski – doktor Paj-Chi-Wo
  • Zbigniew Buczkowski – Alojzy Bąbel / dowódca straży / łowca ptaków
  • Robert Pluciński – mechaniczna lalka Adolf
  • Irena Karel – Królowa Lalek
  • Zdzisława Sośnicka – Smutna Księżniczka

To nie Piotr Fronczewski miał być Kleksem

Piotr Fronczewski, który wcielił się w pana Kleksa stworzył w tej kultowej produkcji czasów PRL postać kultową. Wiele osób nie wyobraża sobie, by tę postać mógł zagrać inny aktor. Tymczasem to nie Fronczewski miał być pierwszym wyborem reżysera.

Kto miał zagrać Kleksa?

Okazuje się, że początkowo Krzysztof Gradowski widział w tej roli Jana Kobuszewskiego. Aktor nie zdecydował się na udział w tym projekcie ze względu na problemy ze zdrowiem.

Jan Kobuszewski debiutował w połowie lat 50. Popularność zdobył główną rolą u boku Janiny Traczykówny w serialu "Barbara i Jan". Grywał zazwyczaj postaci charakterystyczne. Można go było zobaczyć m.in. w takich serialach i filmach jak:

  • "Wojna domowa"
  • "Czterdziestolatek"
  • "Alternatywy 4"
  • "Zmiennicy".

Grał w serialach "Graczykowie" i "Codzienna 2 m. 3". Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 2010 roku w filmie "Mała matura 1947". Przez 40 lat współpracował z Teatrem Kwadrat w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmPiotr FronczewskiAkademia Pana Kleksa
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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