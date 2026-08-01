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To najbardziej niezrozumiały hit Maanamu. "Nikt nie mógł skumać"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:28
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Kora
To najbardziej niezrozumiały hit Maanamu. "Nikt nie mógł skumać"/AKPA
Zespół Maanam z wokalistką, którą była Kora, do dziś uchodzi za kultowy. Ich piosenkami zachwycają się kolejne pokolenia Polaków. Okazuje się, że jeden z przebojów, który znalazł się na ich debiutanckim albumie, do dziś uchodzi za jeden z najbardziej nierozumianych. "Nikt nie mógł skumać, o co tu chodzi" - mówiła o nim sama Kora.

Maanam to zespół, który do dziś uchodzi za kultowy. Jego charyzmatyczną wokalistką przez lata była Olga Jackowska, czyli Kora. Zespół został powołany do życia w Krakowie w 1975 roku. Stworzyli go Marek Jackowski i Milo Kurtis. Kora jako wokalistka dołączyła do niego w lutym 1976 roku.

Maanam kultowy polski zespół. Jakie przeboje wylansował?

Przez lata Maanam wylansował wiele przebojów. Wśród nich są takie hity jak "Boskie Buenos”, „Kocham Cię, kochanie moje”, „Krakowski spleen”, „Cykady na Cykladach”, „Szare miraże” czy "Stoję, stoję".

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Nikt nie rozumiał tej piosenki. O czym śpiewała Kora?

Ten ostatni to piosenka, która pojawiła się na debiutanckim albumie zespołu Maanam. Powstała w 1981 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie słuchaczy. To był właśnie ten przebój, którego Polacy nie rozumieli. Uwielbiali, ale nie wiedzieli, o czym śpiewa Kora.

W książce "Podwójna linia życia" Kora wyjaśniła, dlaczego piosenka ta nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony słuchaczy. Moim pierwszym tekstem, chyba najbardziej awangardowym, było "Stoję, stoję". Wtedy kompletnie nikt nie mógł skumać, o co tu chodzi, oprócz ludzi, którym się to po prostu strasznie podobało. "Stoję, stoję" jeszcze przed nagraniem przyciągało ludzi, którzy byli znudzeni tym, co śpiewano u nas dotychczas - mówiła Kora.

Tak Kora tłumaczyła piosenkę "Stoję, stoję"

Tłumaczyła, że dotychczas nikt nie śpiewał przez pięć minut o tym, że stoi. Opowiadano jakieś historie, najczęściej o miłości. A tu nagle wyleciała facetka i zero o uczuciach. Zupełnie nowa forma, tekst ironiczny i autoironiczny, zarówno słowa, jak melodia i interpretacja - wyjaśniła Kora.

Okazuje się, że "Stoję, stoję" nieco nawiązuje do sytuacji politycznej, jaka miała miejsce w czasie, kiedy powstała. Kora mówiła, że utwór ten przyciągnął młodych ludzi, którzy "dosyć już mieli piosenek o motylku, który zapyla".

Z drugiej strony był to tekst, który odzwierciedlał również sytuację polityczną. Oczywiście nie chodziło o stanie w kolejce, aczkolwiek Marek mówił zawsze przed tą piosenką "Stoję, stoję, a nawet kawałka sera nie ma tera" - wspominała Kora.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: muzykahistoria jednego przebojuMaanamKora
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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