"Dom" to hit wśród polskich seriali
Ten serial był jednym z tych, którzy widzowie uwielbiali. Oglądało go 15 milionów widzów. Do dziś powtórki serialu "Dom", bo o nim mowa, są oglądane chętnie i z ogromnym sentymentem.
Kto grał w serialu "Dom"?
Siłą tej produkcji była nie tylko fabuła, czasem śmieszne a czasem dramatyczne losy bohaterów, ale również postaci, które stworzyli scenarzyści. Wcielała się w nie plejada polskich aktorek i aktorów. W serialu "Dom" grali m.in.:
- Zbigniew Buczkowski
- Barbara Rachwalska
- Bożena Dykiel
- Jan Englert
- Halina Rowicka
- Anna Romantowska
- Piotr Fronczewski
- Wacław Kowalski.
Jej losy w serialu "Dom" widzowie śledzili z wypiekami
Jedną z głównych postaci, której losy widzowie śledzili z wypiekami na twarzy, była Basia. To w niej kochał się Andrzej Talar a ona toczyła walkę sama ze sobą, bo nie wiedziała, czy być jego żoną, czy szukać zaginionego narzeczonego powstańca-poety. Gdy ten jednak się odnalazł, postanowiła rozwieść się z Andrzejem i związać z ukochanym.
Jolanta Żółkowska na planie poznała męża
W postać Basi wcieliła się w serialu "Dom" Jolanta Żółkowska. Mało, kto wie, że to właśnie na planie tej produkcji poznała swojego przyszłego męża. Był nim Krzysztof Kołbasiuk, który wcielał się w postać zaginionego ukochanego Basi, czyli Łukasza Zbożnego.
Gdy się poznali i pokochali, Kołbasiuk był w trakcie rozwodu z Dorotą Stalińską. Gdy tylko sfinalizował rozstanie z poprzednią żoną, wziął ślub z Jolantą. W 1983 roku urodził się syn pary - Kamil. Kochali się ponad życie. Rola w serialu "Dom" sprawiła, że Jolanta Żółkowska przez dłuższy czas nie dostawała żadnych ciekawych propozycji zawodowych.
Ich wielką miłość przerwała tragedia
Wychowywała syna, projektowała ubrania. Gdy jej mąż również nie mógł liczyć na intratne propozycje, zdecydowali, że wyjadą do Szwecji. Tam remontowali mieszkania, wykonywali prace sezonowe.
Do Polski wrócili dopiero po kilku latach. Ich miłość przerwała tragedia. W maju 2006 roku Krzysztof Kołbasiuk zmarł na zawał serca. Jolanta długo przeżywała żałobę. Był to dla niej ogromny cios.
Trudno pogodzić się z taką tragedią. Nie mam żalu do losu. Wszystko, co w życiu zrobiłam, było po coś. (…) Trzeba pogodzić się z tym, że często nie mamy wpływu na to, co się stanie – mówiła w jednym z wywiadów. Aktorka mogła liczyć na wsparcie syna Kamila. Chłopak zrezygnował ze studiów w Toruniu i przeprowadził się do Warszawy.
Jolanta Żółkowska grała m.in. w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Plebania" czy "Klan". W tym ostatnim spotkała się na planie ze swoją siostrą Joanną Żółkowską, która w tej produkcji wciela się w postać Anny Surmacz-Koziełło.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.