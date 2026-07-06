"Dom" to hit wśród polskich seriali

Ten serial był jednym z tych, którzy widzowie uwielbiali. Oglądało go 15 milionów widzów. Do dziś powtórki serialu "Dom", bo o nim mowa, są oglądane chętnie i z ogromnym sentymentem.

Kto grał w serialu "Dom"?

Siłą tej produkcji była nie tylko fabuła, czasem śmieszne a czasem dramatyczne losy bohaterów, ale również postaci, które stworzyli scenarzyści. Wcielała się w nie plejada polskich aktorek i aktorów. W serialu "Dom" grali m.in.:

Zbigniew Buczkowski

Barbara Rachwalska

Bożena Dykiel

Jan Englert

Halina Rowicka

Anna Romantowska

Piotr Fronczewski

Wacław Kowalski.

Jej losy w serialu "Dom" widzowie śledzili z wypiekami

Jedną z głównych postaci, której losy widzowie śledzili z wypiekami na twarzy, była Basia. To w niej kochał się Andrzej Talar a ona toczyła walkę sama ze sobą, bo nie wiedziała, czy być jego żoną, czy szukać zaginionego narzeczonego powstańca-poety. Gdy ten jednak się odnalazł, postanowiła rozwieść się z Andrzejem i związać z ukochanym.

Jolanta Żółkowska na planie poznała męża

W postać Basi wcieliła się w serialu "Dom" Jolanta Żółkowska. Mało, kto wie, że to właśnie na planie tej produkcji poznała swojego przyszłego męża. Był nim Krzysztof Kołbasiuk, który wcielał się w postać zaginionego ukochanego Basi, czyli Łukasza Zbożnego.

Gdy się poznali i pokochali, Kołbasiuk był w trakcie rozwodu z Dorotą Stalińską. Gdy tylko sfinalizował rozstanie z poprzednią żoną, wziął ślub z Jolantą. W 1983 roku urodził się syn pary - Kamil. Kochali się ponad życie. Rola w serialu "Dom" sprawiła, że Jolanta Żółkowska przez dłuższy czas nie dostawała żadnych ciekawych propozycji zawodowych.

Ich wielką miłość przerwała tragedia

Wychowywała syna, projektowała ubrania. Gdy jej mąż również nie mógł liczyć na intratne propozycje, zdecydowali, że wyjadą do Szwecji. Tam remontowali mieszkania, wykonywali prace sezonowe.

Do Polski wrócili dopiero po kilku latach. Ich miłość przerwała tragedia. W maju 2006 roku Krzysztof Kołbasiuk zmarł na zawał serca. Jolanta długo przeżywała żałobę. Był to dla niej ogromny cios.

Krzysztof Kołbasiuk zmarł w 2006 roku. W serialu "Dom" wcielał się w Łukasza Zbożnego

Trudno pogodzić się z taką tragedią. Nie mam żalu do losu. Wszystko, co w życiu zrobiłam, było po coś. (…) Trzeba pogodzić się z tym, że często nie mamy wpływu na to, co się stanie – mówiła w jednym z wywiadów. Aktorka mogła liczyć na wsparcie syna Kamila. Chłopak zrezygnował ze studiów w Toruniu i przeprowadził się do Warszawy.

Jolanta Żółkowska grała m.in. w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Plebania" czy "Klan". W tym ostatnim spotkała się na planie ze swoją siostrą Joanną Żółkowską, która w tej produkcji wciela się w postać Anny Surmacz-Koziełło.