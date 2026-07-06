Dziennik Gazeta Prawana logo

Męża poznała na planie serialu "Dom". Ich miłość przerwała tragedia

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Jolanta Żółkowska
Męża poznała na planie serialu "Dom". Ich miłość przerwała tragedia/AKPA
"Dom" to jedna z tych polskich produkcji, która do dziś cieszy się ogromnym sentymentem i popularnością wśród widzów. Oglądało ją ponad 15 milionów widzów. Jedną z postaci, która cieszyła się szczególną sympatią z ich strony była Basia. Aktorka, która ją grała zdobyła sławę, popularność a na planie poznała swojego męża. Ich miłość przerwała jego śmierć.

"Dom" to hit wśród polskich seriali

Ten serial był jednym z tych, którzy widzowie uwielbiali. Oglądało go 15 milionów widzów. Do dziś powtórki serialu "Dom", bo o nim mowa, są oglądane chętnie i z ogromnym sentymentem.

Kto grał w serialu "Dom"?

Siłą tej produkcji była nie tylko fabuła, czasem śmieszne a czasem dramatyczne losy bohaterów, ale również postaci, które stworzyli scenarzyści. Wcielała się w nie plejada polskich aktorek i aktorów. W serialu "Dom" grali m.in.:

  • Zbigniew Buczkowski
  • Barbara Rachwalska
  • Bożena Dykiel
  • Jan Englert
  • Halina Rowicka
  • Anna Romantowska
  • Piotr Fronczewski
  • Wacław Kowalski.

Jej losy w serialu "Dom" widzowie śledzili z wypiekami

Jedną z głównych postaci, której losy widzowie śledzili z wypiekami na twarzy, była Basia. To w niej kochał się Andrzej Talar a ona toczyła walkę sama ze sobą, bo nie wiedziała, czy być jego żoną, czy szukać zaginionego narzeczonego powstańca-poety. Gdy ten jednak się odnalazł, postanowiła rozwieść się z Andrzejem i związać z ukochanym.

Grał Andrzeja Talara w serialu "Dom". Nie uwierzycie, czym zajmuje się dziś [FOTO]
Grał Andrzeja Talara w serialu "Dom". Nie uwierzycie, czym zajmuje się dziś [FOTO]

Jolanta Żółkowska na planie poznała męża

W postać Basi wcieliła się w serialu "Dom" Jolanta Żółkowska. Mało, kto wie, że to właśnie na planie tej produkcji poznała swojego przyszłego męża. Był nim Krzysztof Kołbasiuk, który wcielał się w postać zaginionego ukochanego Basi, czyli Łukasza Zbożnego.

Gdy się poznali i pokochali, Kołbasiuk był w trakcie rozwodu z Dorotą Stalińską. Gdy tylko sfinalizował rozstanie z poprzednią żoną, wziął ślub z Jolantą. W 1983 roku urodził się syn pary - Kamil. Kochali się ponad życie. Rola w serialu "Dom" sprawiła, że Jolanta Żółkowska przez dłuższy czas nie dostawała żadnych ciekawych propozycji zawodowych.

Ich wielką miłość przerwała tragedia

Wychowywała syna, projektowała ubrania. Gdy jej mąż również nie mógł liczyć na intratne propozycje, zdecydowali, że wyjadą do Szwecji. Tam remontowali mieszkania, wykonywali prace sezonowe.

Do Polski wrócili dopiero po kilku latach. Ich miłość przerwała tragedia. W maju 2006 roku Krzysztof Kołbasiuk zmarł na zawał serca. Jolanta długo przeżywała żałobę. Był to dla niej ogromny cios.

Kołbasiuk
Krzysztof Kołbasiuk zmarł w 2006 roku. W serialu "Dom" wcielał się w Łukasza Zbożnego

Trudno pogodzić się z taką tragedią. Nie mam żalu do losu. Wszystko, co w życiu zrobiłam, było po coś. (…) Trzeba pogodzić się z tym, że często nie mamy wpływu na to, co się stanie – mówiła w jednym z wywiadów. Aktorka mogła liczyć na wsparcie syna Kamila. Chłopak zrezygnował ze studiów w Toruniu i przeprowadził się do Warszawy.

Jolanta Żółkowska grała m.in. w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Plebania" czy "Klan". W tym ostatnim spotkała się na planie ze swoją siostrą Joanną Żółkowską, która w tej produkcji wciela się w postać Anny Surmacz-Koziełło.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialserialdomzwiązki gwiazd
Powiązane
Marta Lipińska
Michałowej zabraknie w serialu "Ranczo"? Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy
Dykiel
Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Scenarzyści "Na Wspólnej" podjęli decyzję
Katarzyna Żak
Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraQUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Największa zagwozdka to pytanie nr 8 »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 lipca. Za karę mniejsza emerytura
PRL
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Wołodymyr Zełenski
Niepokojące doniesienia. Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj