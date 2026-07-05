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Michałowej zabraknie w serialu "Ranczo"? Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:16
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Marta Lipińska
Michałowej zabraknie w serialu "Ranczo"? Bartłomiej Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy/AKPA
Serial "Ranczo" powraca. Prace na planie ulubionego serialu Polaków idą pełną parą. Niedawno Katarzyna Żak pokazała, jak wygląda jej serialowy synek Marianek. Teraz Bartłomiej Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy. Czy prawdą jest, że Michałowa, w którą wcielała się Marta Lipińska, nie pojawi się w serialu?

Ostatni odcinek serialu "Ranczo" został wyemitowany ponad 10 lat temu. Produkcja wciąż cieszy się uznaniem widzów. Wielu wspomina ją z nostalgią i sentymentem i chętnie ogląda powtórki starych odcinków.

Ruszyły prace nad serialem "Ranczo"

Już niebawem ta kultowa produkcja ponownie pojawi się na ekranach telewizorów. TVP pracuje nad kontynuacją a dokładnie finałowym sezonem serialu "Ranczo". Aktorzy pojawili się już na planie a prace idą pełną parą. Wielu z nich co jakiś czas dzieli się w sieci zdjęciami i nagraniami z pracy.

Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"
Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"

Oni wrócili na plan "Rancza"

Katarzyna Żak pokazała niedawno jak obecnie wygląda jej serialowy synek Marianek. Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - dodała. Nie tylko ona wróciła do Jeruzala, gdzie kręcony jest serial "Ranczo". Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

  • Cezary Żak
  • Ilona Ostrowska
  • Artur Barciś
  • Bartłomiej Kasprzykowski
  • Piotr Pręgowski.

Nowe twarze w serialu "Ranczo"

Wśród nowych postaci, które zagoszczą w serialu będzie m.in. Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska czy Karolina i Paulina Chapko. Wielu fanów serialu zastanawia się, czy powróci także Michałowa grana przez Martę Lipińską.

Czy Michałowa wróci do Jeruzala?

Czujne oko miłośników produkcji dostrzegło, że na pierwszym wspólnym czytaniu scenariusza aktorka była nieobecna.

Reżyser uspokaja w rozmowie z Pudelkiem, że Marta Lipińska nie zniknęła z obsady. W dniu, kiedy odbywało się czytanie scenariusza, po prostu była niedostępna dla dziennikarzy.

Bartłomiej Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy

Rąbka tajemnicy uchylił również Bartłomiej Kasprzykowski. Aktor zamieścił w sieci trzy selfie, które zrobił sobie z Michałową i tym samym nie tylko potwierdził, że postać pojawi się w serialu, ale też pokazał, jak obecnie wygląda. Kasprzykowski i Lipińska zapozowali na zdjęciach w serialowych charakteryzacjach. Aktor zachwycał się również tym, ile pracy w stworzenie postaci Michałowej, włożyła Marta Lipińska.

Pani Marta stworzyła w naszych głowach panią Michałową tak dobrze, że wielu wierzy, że ona istnieje naprawdę… Wspaniale napisana postać, ale bez osobowości nadanej przez panią Martę nie byłoby jej. Po prostu. Kultowa postać. Znacie kogoś takiego, jak ona? - napisał.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serialranczoMarta LipińskaBartłomiej Kasprzykowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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