To głosiła Ewa Błaszczyk. Fani "Zmienników" bardzo się ucieszą. Zdradziła też pewien fakt

Powoli zbliża się 40. rocznica premiery "Zmienników" kultowego serialu Stanisława Barei. Ewa Błaszczyk ponownie wcieli się w Kasię Piórecką - bohaterkę, która, tak bardzo chciała prowadzić taksówkę, że przebrała się za mężczyznę i została kierowcą jako Marian Koniuszko.

Ewa Błaszczyk ponownie przyklei wąsy Mariana Koniuszki

Za parę dni znowu sobie dokleję wąsy, ponieważ chcemy nakręcić z Mieciem rekonstrukcję dwóch scen ze „Zmienników”, bo w przyszłym roku minie 40 lat od emisji pierwszego odcinka. 12 lipca, w Kraśniku pod Lublinem, odbędzie się rajd starych samochodów i my przyjedziemy żółtą taksówką 1313 – zapowiedziała Ewa Błaszczyk w "Pytaniu na śniadanie".

18 października 1987 r., wyemitowano pierwszy z piętnastu odcinków serialu „Zmiennicy” w reż. Stanisława Barei. Nastąpiło to cztery miesiące po śmierci reżysera. W serialu zagrało 330 aktorów, 194 epizodystów i 2020 statystów. „Zmiennicy” to jednocześnie komedia i film dokumentujący realia schyłkowego PRL Idea serialu, w którym perypetie taksówkarza są pretekstem do szerszego spojrzenia na społeczeństwo PRL, narodziła się w 1984 r., gdy Bareja poznał satyryka i scenarzystę Jacka Janczarskiego. Początkowo serial miał nosić tytuł "Taksówkarz", późniejszy roboczy tytuł brzmiał "Taksówka 1313", by ostatecznie przeobrazić się w "Zmienników". Serial bił rekordy frekwencji, gromadząc przed ekranami miliony telewidzów.

Serial "Zmiennicy" podobnie jak inne produkcje Stanisława Barei stał się kultowym hitem czasów PRL. Na antenie TVP emitowany był po raz pierwszy od 18 października 1987 do 12 lutego 1988. Roboczy tytuł tej produkcji brzmiał "Zawód taksówkarz".

Rolę Kasi Pióreckiej reżyser zamierzał powierzyć Jadwidze Jankowskiej-Cieślak, aktorka jednak odmówiła. Przed kamerą stanęła Ewa Błaszczyk, prywatnie - żona Janczarskiego. Tę rolę miała zaproponowaną Jadzia Jankowska-Cieślak, ale nie mogła jej przyjąć. Staszek Bareja razem z moim mężem Jackiem Janczarskim zaczęli więc naradzać się, co z tym zrobić. W końcu Bareja powiedział: »No ale co ja będę szukać, jak ty masz w domu ją« - wspomniała aktorka w "Pytaniu na śniadanie".

Ewa Błaszczyk wspomina Stanisława Bareję

Ewa Błaszczyk mówiła w "Pytaniu na śniadanie", że Stanisław Bareja był niezwykle pogodnym, sympatycznym człowiekiem. Tam, gdzie się pojawiał, miało się wrażenie, że słońce weszło do tego pomieszczenia. Był po prostu ciepłym człowiekiem, pogodnym. Jak coś było nie halo, to wszystko brał na siebie, żeby nie przerzucać tej złej energii na ekipę - wspominała aktorka.

"Zmiennicy". O czym jest ten seria?

Serial "Zmiennicy" rozgrywa się w środowisku warszawskich taksówkarzy. Kasia Piórecka szuka pracy. Postanawia zostać taksówkarką, ale to jest męski świat. Postanawia się więc przebrać. Dokleja wąsy, zakłada ciemne okulary, czapkę z daszkiem i przedstawia się jako Marian Koniuszko. Nawet jej zmiennik – Jacek Żytkiewicz (Mieczysław Hryniewicz) – nic nie podejrzewa. W serialu przeplatają się wątki romantyczne, komediowe, satyryczne i kryminalne.

"Zmiennicy". Kto zagrał w tym serialu?

W serialu "Zmiennicy" główną rolę Jacka Żytkiewicza zagrał Mieczysław Hryniewicz. Partnerowała mu Ewa Błaszczyk. W produkcji zagrało też wiele gwiazd tamtych lat. Byli to m.in.:

Bronisław Pawlik - Stanisław Lesiak

Irena Kwiatkowska - Maria Piórecka

Krzysztof Kowalewski - Tomasz Michalik

Kazimierz Kaczor - Zenon Kuśmider

Piotr Pręgowski - Krashan Bhamaradżanga

Janusz Rewiński - Zdzisław Mroczkowski

Muzykę do serialu oraz tytułową piosenkę napisał Przemysław Gintrowski. Tekst do piosenki Jacek Janczarski. Serial "Zmiennicy" kręcony był m.in. na Dworcu Centralnym oraz Placu Grzybowskim. Zdjęcia do "Zmienników" kręcono w Warszawie, Krakowie, Grodzisku Mazowieckim, Zatorach oraz Berlinie i Bangkoku.