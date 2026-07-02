Od kilku tygodni głośno jest o reaktywacji serialu "Ranczo". Ruszyły zdjęcia, aktorzy wrócili na plan i w swoich mediach społecznościowych relacjonują, jak wygląda realizacja nowego sezonu tej produkcji.

Serial "Złotopolscy". Będzie reaktywacja?

Przy tej okazji pojawiła się informacja o tym, że w planach jest także reaktywacja innego, znanego i uwielbianego przez widzów serialu z lat 90. Mowa o "Złotopolskich".

To właśnie ten serial, którego emisja rozpoczęła się w 1997 roku i trwała aż 13 lat, miałby wrócić na wizję. Warto przypomnieć, że zagrała w nim plejada polskich gwiazd a niektóre właśnie dzięki niemu zyskały popularność. Wśród nich byli m.in. Andrzej Nejman, Małgorzata Socha, Klaudia Halejcio, czy Anna Przybylska.

Małgorzata Rożniatowska wróciłaby na plan "Złotopolskich"?

W "Złotopolskich" w postać Elżuni Kleczkowskiej wcielała się Małgorzata Rożniatowska. Aktorka została zapytana o pomysł reaktywacji serialu "Złotopolscy". Jej reakcja była bardzo stanowcza. To była fantastyczna ekipa. Jak z nowymi ludźmi, to raczej beze mnie. Nie wiem, czy w takiej nowej wersji byłoby miejsce dla mnie - wyznała w rozmowie z "Super Expressem". Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. To chyba musiałby być serial o potomkach dawnych bohaterów - dodała.

"Słaby pomysł"

Podobnie, jak Małgorzata Rożniatowska, sceptycznie do tego pomysłu nastawiony jest Kazimierz Kaczor. Aktor wcielał się w tej produkcji w senatora Marka Złotopolskiego. Nie wierzy, że ta reaktywacja mogłaby się udać.

Uważam, że to słaby pomysł. Takie drugie części - z małymi wyjątkami - bardzo rzadko się udają - stwierdza. Jego zdaniem tematy poruszane w serialu są już mocno nieaktualne. Dodał jednak, że gdyby takowa propozycja przyszła, pewnie by się nad nią zastanowił.

O czym był serial "Złotopolscy"?

Serial "Złotopolscy" przedstawiał losy dwóch gałęzi rodu Złotopolskich. Akcja toczyła się w Warszawie i podwarszawskich Złotopolicach.

Dionizy Złotopolski żyje w malutkich Złotopolicach z synem Markiem, który jest niezależnym senatorem, często jednak przebywającym w stolicy. Polityk ma żonę Barbarę i dwójkę dorosłych już synów, radzących sobie ze zmiennym szczęściem. Starszy z nich, Waldemar, prowadzi gospodarstwo, lecz nie układa mu się w sprawach sercowych. Na wsi został sam, ale chętnie poznałby kobietę, gotową dzielić z nim życie z dala od miejskiego zgiełku. Młodszy syn, Kacper Złotopolski, jest przez familię uważany za czarną owcę. Porzucił naukę, by podążyć za swoją pasją muzyczną.

Druga linia rodu – Gabrielowie – mieszka w Warszawie i wywodzi się od bliźniaczej siostry Dionizego, Eleonory. Jej syn, Wiesław, pełni funkcję komendanta posterunku policji na Dworcu Centralnym, a jego żona Marta prowadzi luksusową kawiarnię. Mają syna, Tomka, który dokonał w życiu prawdziwej rewolucji. Porzucił studia medyczne na rzecz pracy jako akwizytor, przekonany, że szybciej i znacznie łatwiej stanie się zamożny. Starszy syn Mirek i jego żona, Weronika, oczekują narodzin pierwszego dziecka. Wiesław ma jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa. Agata specjalizuje się w nieruchomościach, jest pośredniczką w agencji.