Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat

Bożena Dykiel była jedną z bardziej charakterystycznych aktorek w świecie polskiego filmu i teatru. Aktorka zmarła 12 lutego br. Miała 77 lat.

Widzowie uwielbiali postać graną przez Bożenę Dykiel

Przez ostatnie lata Bożena Dykiel wcielała się w postać Marii Zięby w popularnym i uwielbianym przez widzów serialu "Na Wspólnej". Aktorka stworzyła postać, którą wielu z nich darzyło ogromną sympatią.

Na kilka miesięcy przed śmiercią Bożena Dykiel przestała pojawiać się na szklanym ekranie. W lutym 2026 roku okazało się, że odeszła na zawsze. W serialu grana przez nią postać była głową rodziny. Jej mężem był Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza.

Do tej pory nie wiadomo było, jak scenarzyści zakończą wątek granej przez Bożenę Dykiel postaci. W fabule serialu "Na Wspólnej" Maria Zięba wyjechała do siostry do Hiszpanii, by wspierać ją w walce z chorobą. Kilka odcinków temu dołączył do niej mąż Włodek.

Co z wątkiem Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"?

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal Kozaczek.pl scenarzyści zdecydowali, jak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Pożegnanie Marii Zięby będzie wyjątkowo poruszające. Rodzina będzie niecierpliwie czekać na jej powrót z Hiszpanii. Niestety radość przerwie tragiczne wydarzenie. Okaże się, że Maria Zięba dostała zawału w samolocie i umrze w ramionach ukochanego Włodka.

Przed śmiercią zdąży mu powiedzieć, że bardzo go kocha. "Powrót Marii do Polski będzie dopięty na ostatni guzik. Radość z tej okazji przerwie tragiczna wiadomość. Okaże się, że uwielbiana przez widzów bohaterka dostanie nagle zawału w samolocie, gdy będzie już w drodze do Polski. Umrze w ramionach ukochanego Włodka. Przed śmiercią zdoła tylko powiedzieć, że bardzo go kocha. Wcześniej w serialu nie chorowała, więc będzie to dla wszystkich wielki cios i ogromne zaskoczenie. To będą bardzo smutne odcinki" - zdradza jeden z aktorów w rozmowie z Kozaczek.pl.