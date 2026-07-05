Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Scenarzyści "Na Wspólnej" podjęli decyzję

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:28
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Dykiel
Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Scenarzyści "Na Wspólnej" podjęli decyzję/AKPA
Bożena Dykiel odeszła w lutym tego roku. Widzowie zastanawiali się, jak scenarzyści zakończą jej wątek w serialu "Na Wspólnej". Jak wynika z doniesień pojawiających się w mediach decyzja została podjęta. Co stanie się z serialową Marią Ziębą? Pożegnanie tej postaci będzie wyjątkowo poruszające.

Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat

Bożena Dykiel była jedną z bardziej charakterystycznych aktorek w świecie polskiego filmu i teatru. Aktorka zmarła 12 lutego br. Miała 77 lat.

Widzowie uwielbiali postać graną przez Bożenę Dykiel

Przez ostatnie lata Bożena Dykiel wcielała się w postać Marii Zięby w popularnym i uwielbianym przez widzów serialu "Na Wspólnej". Aktorka stworzyła postać, którą wielu z nich darzyło ogromną sympatią.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Wzruszające słowa rodziny i tłumy żałobników
Pogrzeb Bożeny Dykiel. Wzruszające słowa rodziny i tłumy żałobników

Na kilka miesięcy przed śmiercią Bożena Dykiel przestała pojawiać się na szklanym ekranie. W lutym 2026 roku okazało się, że odeszła na zawsze. W serialu grana przez nią postać była głową rodziny. Jej mężem był Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza.

Do tej pory nie wiadomo było, jak scenarzyści zakończą wątek granej przez Bożenę Dykiel postaci. W fabule serialu "Na Wspólnej" Maria Zięba wyjechała do siostry do Hiszpanii, by wspierać ją w walce z chorobą. Kilka odcinków temu dołączył do niej mąż Włodek.

Co z wątkiem Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"?

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal Kozaczek.pl scenarzyści zdecydowali, jak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Pożegnanie Marii Zięby będzie wyjątkowo poruszające. Rodzina będzie niecierpliwie czekać na jej powrót z Hiszpanii. Niestety radość przerwie tragiczne wydarzenie. Okaże się, że Maria Zięba dostała zawału w samolocie i umrze w ramionach ukochanego Włodka.

Przed śmiercią zdąży mu powiedzieć, że bardzo go kocha. "Powrót Marii do Polski będzie dopięty na ostatni guzik. Radość z tej okazji przerwie tragiczna wiadomość. Okaże się, że uwielbiana przez widzów bohaterka dostanie nagle zawału w samolocie, gdy będzie już w drodze do Polski. Umrze w ramionach ukochanego Włodka. Przed śmiercią zdoła tylko powiedzieć, że bardzo go kocha. Wcześniej w serialu nie chorowała, więc będzie to dla wszystkich wielki cios i ogromne zaskoczenie. To będą bardzo smutne odcinki" - zdradza jeden z aktorów w rozmowie z Kozaczek.pl.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Bożena DykielserialNa WspólnejTVN
Powiązane
Andrzej Luter
Skandal na pogrzebie Bożeny Dykiel. Ksiądz przerwał kazanie
Bożena Dykiel z mężem
Bożena Dykiel była przez 48 lat szczęśliwą żoną. Z Ryszardem Kirejczykiem poznali się w nietypowym miejscu
Dykiel
To Bożena Dykiel mówiła o umieraniu. Jakiej śmierci się obawiała?
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Michalina Wisłocka. "Nie należy nigdy upijać się..." »
Zobacz
|
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 9/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 9/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Dziennikarz Wojciech Reszczyński
Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Czy 05.07.2026 r. to niedziela handlowa czy też nie i zakupy można zrobić tylko w nielicznych otwartych sklepach
Niedziela handlowa 05.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 5 lipca czy tylko Żabka?
Rebecca Ferguson w trzecim sezonie serialu "Silos"
Najlepszy serial SF ostatnich lat wrócił. 100 proc. pozytywnych opinii
Mucha
Anna Mucha ogłosiła odwołanie spektakli. Po znanego aktora przyjechała karetka
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj