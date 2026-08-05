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Pod koniec życia zmagał się z chorobą. Rodzina go opuściła, umierał samotnie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:27
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Dymsza
Pod koniec życia zmagał się z chorobą. Rodzina go opuściła, umierał samotnie/NAC
Nazywano go "królem polskiej komedii" i "królem polskich komików". Był wielką gwiazdą, ale jego prywatne życie nie było usłane różami. Adolf Dymsza, bo o nim mowa, musiał zmierzyć się z rodzinną tragedią, którą była śmierć trójki dzieci. W ostatnich latach swojego życia zmagał się z chorobą. Umierał samotnie, z dala od rodziny. Dlaczego?

Adolf Dymsza był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów kina przedwojennego i powojennego. Tak naprawdę nazywał się Adolf Bagiński. Sławę przyniosły mu komedie, w których grał.

Miał talent do improwizacji

Mimika oraz talent do improwizacji przyniosły mu ogromną popularność wśród widzów. Jego najbardziej zapamiętaną rolą była ta w filmie "Nikodem Dyzma", którego premiera odbyła się 29 października 1956 roku.

Skąd wziął się pseudonim Dymsza?

Z anegdoty wynika, że pseudonim "Dymsza" wymyśliła siostra aktora - Zuzanna Skowron. On sam chciał nazywać się "Scipio del Scampio". Zapisał ten pseudonim na kartce, ale gdy zadzwoniono z teatru, siostrze zgubiła się kartka i na szybko wymyśliła właśnie "Dymszę".

Rola w "Wyjściu awaryjnym" przyniosła mu rozgłos. Choroba przerwała jego karierę
Rola w "Wyjściu awaryjnym" przyniosła mu rozgłos. Choroba przerwała jego karierę

Inna anegdota, którą powtarzał sam aktor, jest to nazwisko posła do carskiej Dumy - Leopolda Dymszy. Aktor znalazł je w Kalendarzu "Kuriera Porannego" po tym, jak zastąpienie nazwiska pseudonimem zasugerował młodemu artyście sekretarz teatru "Miraż".

Rodzinna tragedia Adolfa Dymszy

Choć Adolf Dymsza odnosił sukcesy na scenie, jego życie prywatne nie było usłane różami. Związał się z Zofią Olechnowicz, tancerką z zespołu Tacjanny Wysockiej. Kobiety za nim szalały, więc zdarzały mu się zdrady.

Mimo tego małżeństwo trwało i doczekało się trójki dzieci. Doszło jednak do tragedii. Cała trójka zachorowała na grypę i zmagała się z powikłaniami, które wymagały transfuzji krwi. Wszystkie zmarły, ale Adolf Dymsza i jego żona znowu zostali rodzicami. Na świat przed wybuchem wojny przyszły trzy córki.

Adolf Dymsza umierał samotnie

"Król polskiej komedii" na przełomie lat 60. i 70. zaczął poważnie chorować. Miał demencję, która zaczęła się pogłębiać. Stan był tak ciężki, że również chorująca żona, nie była w stanie się nim opiekować. Żadna z czterech córek nie zdecydowała się, by wziąć ojca do siebie. Adolf Dymsza trafił do specjalnego ośrodka prowadzonego przez siostry zakonne w Górze Kalwarii. Spędził tam dwa ostatnie lata życia. Zmarł 20 sierpnia 1975 roku. Adolf Dymsza został pochowany na Powązkach w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLśmierćchorobaAdolf Dymsza
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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