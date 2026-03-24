Sławomira Łozińska grała w wielu filmach i serialach. Przez widzów została zapamiętana m.in. z roli Joanny Racewicz w serialu "W labiryncie" czy Bronki w "Daleko od szosy".

Sławomira Łozińska przed laty straciła syna

Prywatnie aktorka była matką Tomasza. Jej najstarszy syn był studentem medycyny i zapalonym żeglarzem. Błaha kontuzja, której doznał przy wsiadaniu do autobusu, sprawiła, że stracił życie.

Sławomira Łozińska straciła syna. "Byłam zagłuszona alkoholem"

Zobacz również

Wszystko przez błąd lekarski. Medycy nie podali mu zastrzyków antyzakrzepowych. To doprowadziło do zatoru w wyniku, którego 24-latek zmarł.

Sławomira Łozińska wspomina śmierć syna

Aktorka wróciła do straty syna w "Rozmowach niewygodnych" w TVP Info. W wywiadzie, którego udzieliła Mariuszow Szczygłowi wyznała, że przez długi czas po śmierci syna, nie potrafiła wypowiadać jego imienia. Jej zdaniem ból po stracie dziecka nie znika z czasem, a zmienia się, ale pozostaje obecny każdego dnia.

Sławomira Łozińska nie wypowiadała imienia syna

Bardzo długo nie wymieniałam. Mówiłam: mój syn- wyznała Sławomira Łozińska. Przyznała, że jej proces żałoby trwał długo. Przeżywała ją w ciszy i próbowała po prostu przetrwać kolejne dni. Jeśli się da przeżyć jeden dzień, to już jest dobrze - mówiła o tym, co przeżywała. Sławomira Łozińska przyznaje, że chodziło o pewnego rodzaju "doczłapanie się" do końca dnia. Jak dodała w pewnym sensie to w niej pozostało.

Ja miałam coś takiego, że mówiłam: Boże, chciałabym, żeby to już była 20 rocznica. 20 rocznica minęła i też nie jest lepiej - powiedziała. Zauważyła również, że "za chwilę będzie taki moment, że czas po jego odejściu będzie dłuższy niż jego życie".