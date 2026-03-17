Adriana Niecko, bo o niej mowa, była jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawanych twarzy TVP. Prezenterka popularność zyskała w latach 90. Widzowie uwielbiali jej sympatyczny głos i ciepły uśmiech.

Była gwiazdą TVP

Można ją było oglądać m.in. w "Teleexpressie" a potem w "Panoramie". Początkowo Adriana Niecko pracowała w regionalnym oddziale TVP w Gdańsku. Na swoim koncie miała relacje z tak ważnych wydarzeń jak wręczenie Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej.

Nazywano ją "cudownym dzieckiem TVP"

Adriana Niecko była jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Nie bez powodu nazywano ją "cudownym dzieckiem TVP". Pod koniec 2000 roku niespodziewanie zniknęła z anteny stacji. To właśnie wtedy straciła pracę. Gdy kilka lat później wróciła do "Teleexpressu", nie zagrzała długo miejsca. Postanowiła na dobre rozstać się z mediami. Wybrała zupełnie inną ścieżkę kariery.

Niecko Pod koniec 2000 roku niespodziewanie zniknęła z anteny stacji / AKPA

Czym dziś zajmuje się Adriana Niecko?

Postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie innej branży. Najpierw zatrudniona została w PZU Życie a potem w sektorze bankowym, gdzie pełniła funkcje menadżerskie. W 2018 roku zaczęła pracę w branży marketingowej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektorki ds. marketingu w warszawskiej kancelarii prawnej. Adrian Niecko nie pojawia się publicznie. Unika mediów i chroni swoją prywatność.

Z kim była związana Adriana Niecko?

Prywatnie Adriana Niecko była związana przez kilka lat z dziennikarzem Sławomirem Siezieniewskim. Byli jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para rozstała się a Adriana Niecko wyszła za mąż za biznesmena i kierowcę rajdowego Michała Reja.

Choć relacja ta zaczęła się bardzo romantycznie, bo mąż byłej dziś prezenterki, wysyłał je kwiaty do redakcji i zdobył jej numer telefonu, również nie przetrwała próby czasu. Para rozstała się po zaledwie kilku miesiącach. Adriana Niecko niedługo po rozwodzie urodziła córkę Natalię.