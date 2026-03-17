Ryszard Rynkowski przerwał swój występ

Ryszard Rynkowski przechodzi trudny czas. Artysta kilka miesięcy stracił ukochaną żonę. Gdy na początku lutego pierwszy raz od dłuższego czasu pojawił się na scenie, niespodziewanie przerwał swój występ.

Zszedł ze sceny wcześniej. Tłumaczył to problemami ze zdrowiem. Koncert, który był planowany na 2 lutego w Tomaszowie Mazowieckim również został przełożony. Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. (...) Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście - ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo - wyjaśnił wtedy w rozmowie z Plejadą Edwin Grelow z zarządu Fundacji Unikultura, organizującej występy Rynkowskiego. Wydarzenie zostało przeniesione na 22 listopada.

Gdzie miał wystąpić Ryszard Rynkowski?

Ryszard Rynkowski miał również zaplanowane inne koncerty. Miały się one odbyć:

22 marca w Warszawie

20 kwietnia we Włocławku

27 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim.

Sprzedaż biletów na te występy została jednak wstrzymana. Przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT z Działu Wydarzeń, również w rozmowie z Plejadą, potwierdził te informacje. Podał także przyczynę.

Koncerty Ryszarda Rynkowskiego ponownie odwołane

Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle - powiedział. Został odwołany, ponieważ wcześniej był przeniesiony z października, więc jeśli już jest drugi raz odwoływany, to raczej się już nie odbędzie - dodał.

Podobne informacje przekazano w Piotrkowie Trybunalskim. Tam koncert także nie dojdzie do skutku. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować- powiedziała osoba z Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury.