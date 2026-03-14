To jeden z najbardziej znanych seriali PRL

To jest kultowa produkcja czasów PRL. Serial "Czterej pancerni i pies" do dziś oglądany jest z sentymentem przez widzów, którzy dorastali w tamtych czasach. Serial cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że do dziś uchodzi za jeden z najpopularniejszych seriali w polskiej kinematografii.

Reklama

Serial "Czterej pancerni i pies" powstał w latach 1966–1970. Scenariusz napisany został na podstawie książki Janusza Przymanowskiego o tym samym tytule. Reżyserował go Konrad Nałęcki.

Lubił się wygłupiać, radził by 'żyła uważnie'. 'Mam taki nawracający sen, że on żyje'
Lubił się wygłupiać, radził by "żyła uważnie". "Mam taki nawracający sen, że on żyje"

Zobacz również

O czym jest serial "Czterej pancerni i pies"?

Bohaterami tej kultowej produkcji czasów PRL są członkowie załogi czołgu T-34-85 nr 102 "Rudy". Przechodzą oni szlak bojowy Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte od Studzianek do Berlina. Załoga, która jest bohaterem serialu "Czterej pancerni i pies" to:

  • Janek Kos (Janusz Gajos)
  • Gustlik Jeleń (Franciszek Pieczka)
  • Olgierd Jarosz (Roman Wilhelmi)
  • Grigorij Saakaszwili (Włodzimierz Press)

Po śmierci Olgierda dowódcą zostaje Janek, a do załogi dołącza syn chłopa spod Studzianek – Tomek Czereśniak (Wiesław Gołas). Towarzyszą im m.in. inni żołnierze polscy i radzieccy: radiotelegrafistka Lidka Wiśniewska (Małgorzata Niemirska), kochająca się bez wzajemności w Janku, radziecka rudowłosa sanitariuszka Marusia Ogoniok (Pola Raksa), w której z kolei zakochuje się Janek, kierowca Franek Wichura (Witold Pyrkosz), który chciałby zostać mechanikiem czołgu.

Jak Szarik trafił na plan kultowego serialu PRL?

Czworonożnym bohaterem serialu "Czterej pancerni i pies" jest Szarik. To w kultowej produkcji PRL pies Janka, który nie raz ratuje załogę z opresji.

W Szarika wcielił się owczarek niemiecki, który tak naprawdę nazywał się Trymer. Pies na co dzień urzędował w komendzie milicji na warszawskim Żoliborzu. Miał być czworonogiem, który będzie pracował na służbie. Miał jednak spore trudności ze zdaniem egzaminów milicyjnych z tropienia. Miał zbyt łagodny charakter i dlatego też pisana mu była "kariera filmowa".

Co się stało z serialowym Szarikiem?

Jak przystało na prawdziwą gwiazdę w serialu "Czterej pancerni i pies" Trymer miał swojego dublera. W scenie skoku z płonącego budynku zastąpił go pies, który wabił się Atak. W serialu "Czterej pancerni i pies" Trymer grał przez dwa lata i dwa miesiące. Podobnie, jak aktorzy produkcji, on również uczestniczył w spotkaniach z fanami. Dziś Trymer stoi wypchany w jednostce szkolenia psów policyjnych w Sułkowicach