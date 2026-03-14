To jeden z najbardziej znanych seriali PRL

To jest kultowa produkcja czasów PRL. Serial "Czterej pancerni i pies" do dziś oglądany jest z sentymentem przez widzów, którzy dorastali w tamtych czasach. Serial cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że do dziś uchodzi za jeden z najpopularniejszych seriali w polskiej kinematografii.

Reklama

Serial "Czterej pancerni i pies" powstał w latach 1966–1970. Scenariusz napisany został na podstawie książki Janusza Przymanowskiego o tym samym tytule. Reżyserował go Konrad Nałęcki.

O czym jest serial "Czterej pancerni i pies"?

Bohaterami tej kultowej produkcji czasów PRL są członkowie załogi czołgu T-34-85 nr 102 "Rudy". Przechodzą oni szlak bojowy Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte od Studzianek do Berlina. Załoga, która jest bohaterem serialu "Czterej pancerni i pies" to:

Janek Kos (Janusz Gajos)

Gustlik Jeleń (Franciszek Pieczka)

Olgierd Jarosz (Roman Wilhelmi)

Grigorij Saakaszwili (Włodzimierz Press)

Po śmierci Olgierda dowódcą zostaje Janek, a do załogi dołącza syn chłopa spod Studzianek – Tomek Czereśniak (Wiesław Gołas). Towarzyszą im m.in. inni żołnierze polscy i radzieccy: radiotelegrafistka Lidka Wiśniewska (Małgorzata Niemirska), kochająca się bez wzajemności w Janku, radziecka rudowłosa sanitariuszka Marusia Ogoniok (Pola Raksa), w której z kolei zakochuje się Janek, kierowca Franek Wichura (Witold Pyrkosz), który chciałby zostać mechanikiem czołgu.

Jak Szarik trafił na plan kultowego serialu PRL?

Czworonożnym bohaterem serialu "Czterej pancerni i pies" jest Szarik. To w kultowej produkcji PRL pies Janka, który nie raz ratuje załogę z opresji.

W Szarika wcielił się owczarek niemiecki, który tak naprawdę nazywał się Trymer. Pies na co dzień urzędował w komendzie milicji na warszawskim Żoliborzu. Miał być czworonogiem, który będzie pracował na służbie. Miał jednak spore trudności ze zdaniem egzaminów milicyjnych z tropienia. Miał zbyt łagodny charakter i dlatego też pisana mu była "kariera filmowa".

Co się stało z serialowym Szarikiem?

Jak przystało na prawdziwą gwiazdę w serialu "Czterej pancerni i pies" Trymer miał swojego dublera. W scenie skoku z płonącego budynku zastąpił go pies, który wabił się Atak. W serialu "Czterej pancerni i pies" Trymer grał przez dwa lata i dwa miesiące. Podobnie, jak aktorzy produkcji, on również uczestniczył w spotkaniach z fanami. Dziś Trymer stoi wypchany w jednostce szkolenia psów policyjnych w Sułkowicach