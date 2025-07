Małgorzata Ostrowska to legenda polskiej sceny rockowej. Z Lombardem wylansowała takie przeboje jak "Szklana pogoda", "Gołębi puch" czy "Taniec pingwina na szkle". Potem Małgorzata Ostrowska zaczęła karierę solową. Małgorzata Ostrowska wystąpiła także w trzech filmach - w 1985 roku zagrała w "Chrześniaku" i "Podróżach Pana Kleksa". W ostatnim z nich zaśpiewała też słynną piosenkę "Meluzyna". Była trenerką w poprzednim, szóstym sezonie "The Voice Senior".

Małgorzata Ostrowska żegna się z "The Voice Senior"

Wokalistka zdradziła reporterce jastrzabpost.pl, że bardzo intensywnie teraz pracuje i nie może wziąć udziału w nagraniach do nowej edycji "The Voice Senior". W tym roku nie zasiadam w fotelu jurora. Zobaczymy, może w przyszłym roku, nie mam pojęcia, ale ja w tym roku mam bardzo pracowity sezon - powiedziała Małgorzata Ostrowska.

Małgorzata Ostrowska była trenerką w ostatniej edycji "The Voice Senior". Dołączyła do Andrzeja Piasecznego, Roberta Janowskiego i Tatiany Okupnik. W rozmowie podkreśliła, że ceni program za brak agresywnej rywalizacji oraz szczerość, która odróżnia go od innych produkcji tego typu. Ma nadzieję, że w kolejnej odsłonie na pewno wystąpi Andrzej Piaseczny, który - w jej opinii - do swej roli wyjątkowo pasuje. W tych [innych] programach jest często agresywna konkurencja, a tutaj jest, może ma to związek z wiekiem, ale tu jest taka prawda i to się dało wyczuć na scenie. Oczywiście, była konkurencja, ale zupełnie inna, jest to fajny program - powiedziała Małgorzata Ostrowska.

Kto zastąpi Małgorzatę Ostrowską w "The Voice Senior"?

Nie wiadomo, kto zastąpi Małgorzatę Ostrowską w nowej edycji "The Voice Senior". Na początku maja br. ogłoszono castingi. Zapewne niedługo się dowiemy, kto będzie pracował z uzdolnionymi muzycznie seniorami.

Kto był jurorem w "The Voice Senior"?

Na jurorskich fotelach "The Voice Senior" zasiadali charyzmatyczni wokaliści. Byli to m.in. Urszula Dudziak, lider zespołu TSA Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Izabela Trojanowska oraz Witold Paszt.