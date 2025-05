Krzysztof Globisz to znany aktor teatralny i filmowy. Na swoim koncie ma role w takich filmach jak "Przedwiośnie", "Anioł w Krakowie", "Pan Tadeusz" czy "Lejdis". To właśnie dzięki tym kreacjom zapisał się na stałe w pamięci widzów.

Krzysztof Globisz 10 lat temu doznał udaru

Aktor ponad dziesięć lat temu, gdy nagrywał audiobooka, doznał rozległego udaru. Przez długi czas jego stan był krytyczny. Dzięki pomocy lekarzy i wsparciu bliskich mu osób zaczął wracać do zdrowia. Mało, kto wierzył w to, że wróci do grania. Tymczasem jego upór i determinacja sprawiły, że stanął na deskach teatru. W kwietniu 2024 roku zagrał w filmie w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej - "Sny pełne dymu". Dwa lata wcześniej w 2022 roku powstał film "Prawdziwe życie aniołów", w którym Krzysztof Globisz zagrał Adama.

Fabuła oparta była o doświadczenia aktora. Adam to ceniony aktor i pedagog, który przechodzi rozległy udar, w wyniku którego doznaje afazji. Jego żona Agnieszka robi wszystko, aby mąż wrócił do zdrowia i mógł dalej wykonywać swój zawód.

Krzysztof Globisz rzadko pokazuje się publicznie. Zrobił wyjątek

Krzysztof Globisz, choć stara się być aktywny zawodowo, rzadko pokazuje się publicznie. Niedawno zrobił wyjątek i pojawił się na 27. edycji festiwalu Kino na Granicy. O jego obecności fani dowiedzieli się z mediów społecznościowych. Łukasz Maciejewski na swoim instagramowym profilu udostępnił zdjęcie słynnego aktora.

Krzysztofa Globisza można było również spotkać na krakowskim Rynku. W towarzystwie Anny Dymnej udzielał wywiadu Bartoszowi Osumkowi.