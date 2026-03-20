Jerzy Bończak to jeden z bardziej znanych i uznanych polskich aktorów. Na swoim koncie ma role w kultowych polskich filmach i serialach.

W czym grał Jerzy Bończak?

Można go było oglądać jako Edwarda Prokopa w serialu "Dom" Jana Łomnickiego, czy szalonego naukowca w "Alternatywy 4". Aktor grał także w takich produkcjach jak:

"Miś"

"Kariera Nikodema Dyzmy"

"Alternatywy 4"

"Wielki Szu"

"Filip z konopii"

Jerzy Bończak ostro o młodych aktorach

W jednym z najnowszych wywiadów Jerzy Bończak ostro wypowiedział się na temat młodych kolegów po fachu. W programie "Przesłuchanie" na kanale youtube'owym kanale TVN Series nie gryzł się w język. Stwierdził, że za popularnością i sukcesami wielu młodych aktorów nie zawsze stoi talent i ukończone studia aktorskie.

Są aktorzy utalentowani i nieutalentowani, ale również ci nieutalentowani robią kariery dzięki instagramom, ściankom i innym pobocznym, pozazawodowym, działaniom - stwierdził Jerzy Bończak.

"Nie widzę różnicy"

Aktor został również zapytany o to, czy dziś łatwiej jest być aktorem. Nie widzę różnicy. Tym moim najważniejszym doświadczeniem - mnie prywatnego - jest pobyt i nauka w szkole teatralnej, gdzie spotkałem się z wybitnymi absolutnie profesorami. Poza tym, ze środowiskiem, z którym nie miałem do tej pory nic do czynienia, ponieważ nikt w mojej rodzinie nie był ze środowiska artystycznego- stwierdził Jerzy Bończak.