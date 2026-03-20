Jerzy Bończak to jeden z bardziej znanych i uznanych polskich aktorów. Na swoim koncie ma role w kultowych polskich filmach i serialach.
W czym grał Jerzy Bończak?
Można go było oglądać jako Edwarda Prokopa w serialu "Dom" Jana Łomnickiego, czy szalonego naukowca w "Alternatywy 4". Aktor grał także w takich produkcjach jak:
- "Miś"
- "Kariera Nikodema Dyzmy"
- "Alternatywy 4"
- "Wielki Szu"
- "Filip z konopii"
Jerzy Bończak ostro o młodych aktorach
W jednym z najnowszych wywiadów Jerzy Bończak ostro wypowiedział się na temat młodych kolegów po fachu. W programie "Przesłuchanie" na kanale youtube'owym kanale TVN Series nie gryzł się w język. Stwierdził, że za popularnością i sukcesami wielu młodych aktorów nie zawsze stoi talent i ukończone studia aktorskie.
Są aktorzy utalentowani i nieutalentowani, ale również ci nieutalentowani robią kariery dzięki instagramom, ściankom i innym pobocznym, pozazawodowym, działaniom - stwierdził Jerzy Bończak.
"Nie widzę różnicy"
Aktor został również zapytany o to, czy dziś łatwiej jest być aktorem. Nie widzę różnicy. Tym moim najważniejszym doświadczeniem - mnie prywatnego - jest pobyt i nauka w szkole teatralnej, gdzie spotkałem się z wybitnymi absolutnie profesorami. Poza tym, ze środowiskiem, z którym nie miałem do tej pory nic do czynienia, ponieważ nikt w mojej rodzinie nie był ze środowiska artystycznego- stwierdził Jerzy Bończak.
