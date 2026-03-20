Wisława Szymborska przyszła na świat 2 lipca 1923 roku na Prowencie, dziś części Kórnika. W 1929 roku przeprowadziła się do Krakowa i to właśnie tam zaczęła zajmować się literaturą.

Jej wiersze znają prawie wszyscy

Najbardziej znana polska poetka debiutowała w 1945 roku w "Dzienniku Polskim". Opublikowano wówczas jej wiersz pod tytułem "Szukam słowa". Pierwszy tom wierszy Wisławy Szymborskiej pod tytułem "Dlatego żyjemy" wydany został w 1952 roku. Poetka nie tylko pisała, ale redagowała również dział poezji w "Życiu Literackim" i publikowała felietony "Lektury nadobowiązkowe".

Jakie wiersze napisała Wisława Szymborska?

Wisława Szymborska pisała również felietony oraz eseje a także tłumaczyła. Jej wiersze i limeryki przetłumaczono na ponad 40 języków. Wśród najbardziej znanych wierszy, które napisała jedna z najbardziej znanych polskich poetek należy wymienić:

"Nic dwa razy"

"Kot w pustym mieszkaniu"

"Niektórzy lubią poezję"

"Miłość od pierwszego wejrzenia"

"Na wieży Babel"

W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Prywatnie poetka miała ogromny dystans do siebie i poczucie humoru. W kwietniu 1948 wyszła za mąż za poetę Adama Włodka. Związek ten nie przetrwał próby czasu. Z mężem rozwiodła się w 1954 roku. Od października 1967 roku była związana z pisarzem Kornelem Filipowiczem aż do jego śmierci w 1990 roku. Nie byli jednak małżeństwem i nie mieszkali razem.

Jak naprawdę miała na imię Wisława Szymborska?

Choć dla wielu Polaków najbardziej znana polska poetka i noblistka zawsze była Wisławą Szymborską, tak naprawdę nazywała się inaczej. W dokumentach oprócz tego imienia, widniały jeszcze dwa. Polska noblistka, której wiersze do dziś uwielbiają Polacy, to tak naprawdę Maria Wisława Anna Szymborska.

Na co zmarła Wisława Szymborska?

Poetka przez całe życie nałogowo paliła papierosy. W listopadzie 2011 roku przeszła poważną operację. Zmarła 1 lutego 2012 roku w swoim mieszkaniu przy ulicy Piastowskiej w Krakowie. Przyczyną był rak płuc. Jedna z najbardziej znanych polskich poetek została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb Wisławy Szymborskiej miał charakter świecki. Przez wiele lat jej sekretarzem był Michał Rusinek.