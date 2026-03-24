Nazywano ją "damą literatury dla dzieci". Janinę Porazińską, bo o niej mowa, stawiano obok Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kownackiej i Hanny Januszewskiej. Jej książki cieszyły się i do dziś są chętnie czytane przez najmłodszych.

Kim była Janina Porazińska?

Janina Porazińska przyszła na świat 29 września 1882 roku w Lublinie. Początkowo studiowała na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie z tą dziedziną nauki postanowiła związać swoją przyszłość.

W 1903 roku pisarka, która skradła serca najmłodszych czytelników, zaczęła tworzyć poezję. Publikowała wiersze na łamach "Wędrowca", a także pismach "Przyjaciel Dzieci", "Promyk" i "Promyczek". Janina Porazińska na tym nie poprzestała. W 1917 roku postanowiła założyć pismo "Płomyk", które skierowane było również do młodych czytelników. Jej utwory publikowane były także w "Płomyczku", "Słonku" oraz "Poranku".

Jakie książki dla najmłodszych napisała Janina Porazińska?

Janina Porazińska była także tłumaczką literatury skandynawskiej. Opracowała fińską "Kalevalę" w wersji dla dzieci. Serca najmłodszych czytelników skradła jednak jako pisarka. Byłą autorką takich książek jak:

"Kichuś majstra Lepigliny"

"Psotki i śmieszki"

"Kozucha Kłamczucha"

"Baśń o siedmiu krukach"

"Szewczyk Dratewka"

"Pamiętnik Czarnego Noska".

Ta książka Janiny Porazińskiej jest szkolną lekturą

Ta ostatnia, czyli "Pamiętnik Czarnego Noska" od kilku lat a dokładnie od 2017 roku jest obowiązkową szkolną lekturą dla klas I-III szkoły podstawowej. Bohaterem tej książki jest pluszowy miś Czarny Nosek, który prowadzi pamiętnik i opisuje w nim przygody od momentu, gdy ze sklepu z zabawkami trafił w ręce dziewczynki o imieniu Małgosia. Swoją książkową podróż kończy w biurze redakcji czasopisma dla dzieci, gdzie pracuje mama Małgosi.

Czym fascynowała się Janina Porazińska?

Janina Porazińska, czyli jedna z "dam literatury dla dzieci", była pisarką, która kochała polski folklor. Wiele razy odznaczano ją za twórczość literacką i pracę na rzecz edukacji dzieci.

Otrzymała m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Uśmiechu oraz nagrodę Związku Literatów Polskich. Janina Porazińska odeszła 2 listopada 1971 roku w Warszawie. Miała 89 lat. Została pochowana na warszawskich Powązkach.