Ta polska pisarka, w której romansach zaczytywali się Polacy, to Maria Rodziewiczówna. W swojej twórczości oprócz miłości, poruszała także tematy religijności, patriotyzmu, tradycji. Nie stroniła również od kultu ojczystej przyrody.

Maria Rodziewiczówna urodziła się 2 lutego 1864 roku na Grodzieńszczyźnie. Gdy miała zaledwie kilka miesięcy trafiła pod opiekę krewnych, podobnie jak reszta dzieci jej rodziców. Matka została zesłana na Syberię. Tam również karę odbywał jej ojciec. Obydwoje zostali zesłani, bo pomagali powstańcom styczniowym.

Gdzie Maria Rodziewiczówna odkryła swój talent?

Wrócili dopiero w 1871 roku, ale nie mogli ponownie zamieszkać w rodzinnym majątku. Przeprowadzili się więc do Warszawy. To tam Maria Rodziewiczówna zaczęła uczęszczać na pensję pani Kuczyńskiej. Wykształcenie zdobyła na pensji sióstr niepokalanek. Pisarka, w której romansach zaczytywali się Polacy, to właśnie tam zaczęła próbować swoich sił w pisaniu. W Jazłowcu, gdzie mieściła się pensja, powstała ponoć pierwsza jej powieść "Kwiat lotosu".

"Męski" styl Marii Rodziewiczówny

Gdy zmarł jej ojciec w 1881 roku, Maria Rodziewiczówna zamieszkała w odziedziczonym majątku Hruszowa na Polesiu. Została nawet jego właścicielką. Pisarka zadziwiała lokalną, wiejską społeczność swoim stylem. Ścięła włosy na krótko, ubierała się w "męskie" żakiety oraz krótkie spódnice.

Maria Rodziewiczówna nie wpadła w sidła miłości do mężczyzny i nigdy nie wyszła za mąż. Nie stroniła za to od bliskich znajomości z kobietami. Podobno miłością jej życia była Helena Weychert. Nazwisko pisarki łączono również z kuzynką Jadwigą Skirmunttówną. Kobieta po tym, jak zakończyła się I wojna światowa zamieszkała z Rodziewiczówną w jej majątku. Oficjalnie nigdy tej relacji nie potwierdziły. Jadwiga mówiła o niej jako o "powinowactwu duchowym".

"Sienkiewicz w spódnicy". Jakie książki napisała Maria Rodziewiczówna?

Maria Rodziewiczówna napisała ponad 30 książek. Nazywano ją "królową romansów" a także "Sienkiewiczem w spódnicy". Głównie dlatego, że w swoich powieściach oprócz wątków miłosnych, nie stroniła od patriotyzmu, wiary oraz pracy. Za swoją twórczość otrzymała wiele odznaczeń. Wśród nich był Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Wśród książek, które przyniosły Marii Rodziewiczównie rozgłos były m.in.:

"Straszny dziadunio"

"Dewajtis"

"Szary proch"

"Między ustami a brzegiem pucharu "

"Ryngraf "

"Lato leśnych ludzi"

"Na wyżynach "

Na podstawie tej powieści powstał znany serial

Kilka z powieści ulubionej pisarki Polaków zostało zekranizowanych. Tak było w przypadku książki "Dewajtis". W 2023 roku w TVP 1 debiutował serial o tym tytule, z Karolem Dziubą w roli głównej.

Maria Rodziewiczówna odeszła 6 listopada 1944 roku. Pisarka zmarła na zapalenie płuc, niedługo po upadku powstania warszawskiego. Gdy wysiedlono ją z Hruszowa a majątek przejęła Armia Czerwona, kilka ostatnich lat życia autorka popularnych romansów spędziła w Warszawie. Pochowano ją we wsi Żelazna. 11 listopada 1948 jej zwłoki przeniesiono na cmentarz Powązkowski w Warszawie.