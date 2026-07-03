Lilla z "Sanatorium miłości" przeszła metamorfozę. Tak teraz wygląda ulubienica widzów [FOTO]

W 8. edycji "Sanatorium miłości" wzięło udział 12 seniorów - 6 kobiet i 6 mężczyzn. Tym razem mieszkali w sanatorium w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. Lilla z Sosnowca od pierwszego odcinka została ulubienicą widzów. Była narażona na złośliwości Barbary ze Szczecina, która ostatecznie odeszła z show.

Lillia z "Sanatorium miłości" - wlazłam w męskie stroje

W rozmowie z "Faktem" Lilla z "Sanatorium miłości" przyznała, że przez wiele lat świadomie rezygnowała z podkreślania swojej kobiecości ze względu na pracę. A była przez długie lata kierowcą. "Wlazłam w stroje męskie, bo to była najlepsza ucieczka. Ja mam duży biust, ja wiem o tym dobrze, a tacy faceci na parkingach to przede wszystkim za tym patrzą. To jest po prostu plaga" - powiedziała "Faktowi". Lilla przyznaje, że lata spędzone w trasie miały wpływ nie tylko na jej życie prywatne, ale także na sylwetkę. "Dziesięć lat mi naprawdę dało bardzo, bardzo dużo dla mojej tuszy. Ja przez te 10 lat naprawdę dużo przytyłam. Kierowca je właściwie tylko śniadanie, a reszta posiłków to już nie wiadomo, czy to obiad, kolacja czy śniadanie. Ja tylko mówiłam: zjem posiłek" - opowiadała w rozmowie z "Faktem".

Lilla z "Sanatorium miłości" po metamorfozie

Lilla z "Sanatorium miłości" pochwaliła się w mediach społecznościowych swoim najnowszym zdjęciem, które wywołało wielki. "Wyglądasz zjawiskowo" - piszą fani. Uczestniczka "Sanatorium miłości" podjęła zdecydowane kroki - przeszła na dietę i zaczęła uprawiać sport. Stara się być aktywna nawet podczas oglądania telewizji, wykonuje krótkie treningi i zmieniła sposób odżywiania. Jak sama mówi, zaczyna czuć się coraz lepiej w swoim ciele. "Jeszcze niedawno ciężko było mi chodzić po schodach, a dziś odzyskuję sprawność i mam więcej energii" - skomentowała z dumą.

Smutne wyznanie Lilli z "Sanatorium miłości"

W jednym z odcinków "Sanatorium miłości" Lilla zaprosiła na randkę Pawła. Mężczyzna dość długo zastanawiał się, zanim się zgodził. Lilla powiedziała mu podczas randki, że od pierwszych chwil w "Sanatorium miłości" wiedziała, że nie znajdzie tu partnera dla siebie. "Każdy z nas ma coś. W tym przypadku mimo tego, że i tak byłam nastawiona, że ja i tak tutaj nikogo nie znajdę, bo jak w pierwszej chwili zobaczyłam naszych panów, to raczej widziałam po waszych minach (...) że w żadnego typie nie byłam" - powiedziała Pawłowi.

Kim jest Lilla z Sosnowca?

Lilla z Sosnowca - rozwiedziona i samotna od 30 lat. Po nieudanym małżeństwie miała jeszcze dwóch partnerów, jednak relacje zakończyły się rozstaniami. Ma dwoje dzieci i wnuczkę, z którą łączy ją specjalna więź. Lilla jest z wykształcenia rzeźniczką i przez wiele lat pracowała w zakładach mięsnych i sklepach. Była też m.in. kierowcą samochodu dostawczego.