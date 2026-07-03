Tak Olbrychski będzie wyglądał w nowym "Ranczu". Pasuje do "ławeczki"? [FOTO]

"Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. W "Ranczu" zagrali m.in.: Cezary Żak (ksiądz i wójt), Ilona Ostrowska (Lucy), Paweł Królikowski (Jakub Kusy), Marta Lipińska (Michałowa), Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), Violetta Arlak (żona wójta), Leon Niemczyk (Jan Japycz), Piotr Pręgowski (Patryk Pietrek), Franciszek Pieczka (Stacho Japycz), Marta Chodorowska (Klaudia, córka wójta), Dorota Chotecka (właścicielka sklepu), Bogdan Kalus (Handziuk), Sylwester Maciejewski (Solejuk).

Daniel Olbrychski w "Ranczu"

Do obsady "Rancza" dołączył Daniel Olbrychski. Aktor ma symbolicznie zastąpić na słynnej "ławeczce" zmarłego Franciszka Pieczkę. Bohater, którego zagra, będzie nazywał się Ignacy Japycz. Część fanów serialu nie jest tym zachwycona. Część fanów serialu zaczęła się burzyć, a część jest zachwycona udziałem w "Ranczu" Daniela Olbrychskiego. "Od razu powiedziałem żonie, że nieważne nawet, jak zagram, ale sam fakt, że mogę pojawić się w tym serialu, jest dla mnie zaszczytem. To, że tam wejdę, będzie moim znakiem, jak kocham to całe «Ranczo»" - powiedział "Faktowi" Daniel Olbrychski.

Tak będzie się prezentować w "Ranczu" Daniel Olbrychski

"Szczęście niepojęte. Pan Daniel Olbrychski w «Ranczu». Zobaczcie, jaka stylóweczka..." - napisała w mediach społecznościowych Eliza Piotrowska, dziennikarka Radia Eska, publikując do tego kilka kadrów wraz z Olbrychskim. Jak możemy zobaczyć, aktor jest na nich wystylizowany na kowboja - ma na sobie skórzaną kurtkę oraz charakterystyczne buty i kapelusz. Choć nie wiemy, jaką dokładnie rolę odegra w nowym sezonie Ignacy Japycz, możemy stwierdzić, że na pewno będzie mógł się pochwalić wyjątkowymi kreacjami.