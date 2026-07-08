Marian Glinka był aktorem bardzo charakterystycznym. Poza tym, że grał w filmach i na deskach teatrów, trenował również kulturystykę. Widzowie kojarzyli go właśnie z wysportowanej i umięśnionej sylwetki. Jego znakiem rozpoznawczym były również siwe włosy.

Marian Glinka zaczynał od tańca

Aktor przyszedł na świat 1 lipca 1943 roku w Warszawie. Całe swoje zawodowe życie poświęcił swoim dwóm pasjom. Były nim sport oraz aktorstwo. Mało, kto wie, że Marian Glinka zaczynał swoją karierę od tańca. Chodził do warszawskiej szkoły baletowej. Potem ukończył PWST w Warszawie.

Na swoim koncie miał głównie role epizodyczne. Reżyserzy chętnie zatrudniali go w swoim produkcjach. Oprócz tańca Marian Glinka trenował również boks, zapasy, lekkoatletykę i kulturystykę. Ta ostatnia dziedzina była tą, w której odnosił spore sukcesy. Trzy razy zdobył mistrzostwo Polski.

Marian Glinka zyskał popularność rolą w serialu "Daleko od szosy"

Gdzie grał Marian Glinka?

Marian Glinka grał u najlepszych polskich reżyserów. Występował w takich teatrach jak Dramatyczny, Nowy, Współczesny, czy Ateneum. W tym ostatnim występował do ostatnich dni swojego życia. Można go było oglądać m.in. w takich filmach i serialach jak:

"Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy

"Barwy ochronne" Krzysztofa Zanussiego

"Lista Schindlera" Stevena Spielberga

"Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza

"Alternatywy 4" Stanisława Barei.

Popularność zyskał także dzięki roli pielęgniarza Misiaka w "Daleko on noszy". Występował w Polskim Radiu i w telewizji, w tym w "Podwieczorku przy mikrofonie" i kabarecie Jana Pietrzaka. Był również wykładowcą w Państwowej Szkole Cyrkowej w Julinku.

Marian Glinka usłyszał okrutną diagnozę

Marian Glinka nazywany był "polskim Schwarzeneggerem". Mimo, że uprawiał sport i prowadził higieniczny tryb życia wiosną 2008 roku usłyszał okrutną diagnozę. Okazało się, że aktor zachorował na raka trzustki. Zmarł dwa miesiące później. Odszedł 23 czerwca 2008 roku. Został pochowany 1 lipca 2008 na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Miał 65 lat.