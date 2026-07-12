Dziennik Gazeta Prawana logo

Miała romans z Piotrem Fronczewskim. Aktor o wszystkim powiedział żonie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Pacuła
Miała romans z Piotrem Fronczewskim. Aktor o wszystkim powiedział żonie/AKPA
Piotr Fronczewski i Joanna Pacuła poznali się na planie "07 zgłoś się". To tam narodziło się ich gorące uczucie. W swojej biografii aktor wyznał, że zdradził swoją żonę z ikoną lat 80.. Fronczewski tak się zakochał, że o wszystkim powiedział żonie i chciał się z nią rozstać. Jak zakończyła się ta historia?

Joanna Pacuła i Piotr Fronczewski poznali się na planie kultowego serialu "07 zgłoś się". Aktor był już wtedy znany i uwielbiany. Ich uczucie było tak gorące, że Fronczewski stracił głowę dla pięknej i młodszej koleżanki.

Gdy Piotr Fronczewski wdał się w romans, miał rodzinę

O tym romansie szczerze opowiedział w swojej książce "Ja, Fronczewski". To było po narodzinach naszej drugiej córki Magdy. Żyliśmy sobie normalnie. Domowe obiady, spacery, weekendowe wyprawy do Powsina. Fiat 126p z wózkiem na dachu. Kąpanie córek, które było moją domeną - sprawnie sobie z tym radziłem, więc wpisano to w mój zakres obowiązków domowych. Bardzo to wszystko lubiłem. To był naprawdę fajny czas - wspominał Fronczewski.

Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć
Wpadka Krystyny Loski. Tego widzowie mieli nie zobaczyć

To dla niej Piotr Fronczewski stracił głowę. "Wydarzyło się zło"

Aktor był wówczas mężem już od 7 lat. Piotr Fronczewski wyznał, że "wydarzyło się zło". A jak do tego doszło? Czy to ważne? Bardzo dużo wtedy pracowałem. Tyrałem właściwie. Od świtu do późnej nocy. Kołowrót. Kierat. Do tego dom z dwójką małych dzieci, więc brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego wszystkiego uciec. Wyrwać się. Dokądkolwiek. I tak się jakoś stało... - mówił.

To dla niej Piotr Fronczewski chciał odejść od rodziny

Uczucie do Joanny Pacuły było tak gorące, że Fronczewski chciał rzucić dla niej wszystko i związać się z nią na stałe. W pewnym momencie postanowiłem wszystko żonie powiedzieć, rozstać się, dogadać kwestię opieki nad córkami, usankcjonować tę całą sytuację. Ja biorę jedną dziewczynkę, ty drugą. No dziękujemy sobie po prostu... - opowiadał aktor.

Tak żona Piotra Fronczewskiego zareagowała na jego romans

Wspominał, że razem z żoną pojechali za miasto i to właśnie tam o wszystkim opowiedział swojej żonie. Szczątki uczciwości nie pozwalały mi dłużej tkwić w tym gigantycznym oszustwie. Trwanie w kłamstwie było ponad moje siły. Musiałem to powiedzieć, również po to, by całkowicie egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków. Była zdruzgotana. Kompletnie sparaliżowana tą wiadomością. Zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała. To był dla niej wstrząs - wspominał Fronczewski.

Żona aktora postanowiła wybaczyć mężowi zdradę i do rozstania nie doszło. Joanna Pacuła wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam mieszka. 2 stycznia skończyła 69 lat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: romansPiotr FronczewskiJoanna Pacuła
Powiązane
Kora i Kamil Sipowicz byli ze sobą blisko 40 lat. W 2013 r. wzięli ślub
"Kora robiła, co chciała" - Kamil Sipowicz o romansie Kory, który bardzo go zranił
Irena Dziedzic
Telewizyjny romans czasów PRL. To dla niego Irena Dziedzic rzuciła męża
Smoleń
Najpierw stracił syna, potem żonę. Tragiczne życie Bohdana Smolenia
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGrał Zubka w "07 zgłoś się". Przez chorobę nie wrócił na scenę »
Zobacz
|
Zakupy: czy niedziela 12.07.2026 jest handlowa i otwarte są wszystkie bez wyjątku sklepy
Niedziela handlowa 12.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 lipca czy tylko Żabka?
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj