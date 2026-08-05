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Edyta Bartosiewicz o emeryturze. Wiele osób będzie zaskoczonych jej zdaniem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
45 minut temu
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Bartosiewicz
Edyta Bartosiewicz o emeryturze/AKPA
Edyta Bartosiewicz dołączyła do "The Voice of Poland" i już we wrześniu zobaczymy ją w TVP w jurorskim fotelu. Piosenkarka jest w wieku emerytalnym. Czy ma zamiar przejść na emeryturę. Tak odpowiedziała.

W poniedziałek media obiegła wiadomość, że nową trenerką w "The Voice of Poland" została Edyta Bartosiewicz. Zastąpi Margaret.

"The Voice of Poland" z nowa trenerką

W 17. edycji programu "The Voice of Poland" na fotelach jurorskich, jak w poprzednich edycjach, zobaczymy: Kubę Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. W poniedziałek 3 sierpnia w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, że wśród trenerów zabraknie Margaret, którą zastąpi Edyta Bartosiewicz. "Do pełnienia roli trenera w «The Voice of Poland» byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami" - mówi Edyta Bartosiewicz.

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Edyta Bartosiewicz o emeryturze

Edyta Bartosiewicz ma 61 lat, a więc od roku ma prawo do emerytury. Plotek zapytał artystkę, czy mogłaby iść porzucić scenę i muzykę i odpoczywać. "Jeszcze nie przeszłam na emeryturę, powiem szczerze, chociaż wiek mam emerytalny, ale wiesz, to jest pasja, to tak jakbyś sobie chciał serce wyrwać, nie?" - powiedziała Plotkowi. Edyta Bartosiewicz podkreślała, że ma apetyt na więcej i chce pozostać na scenie tak długo, na ile pozwoli jej zdrowie. " Absolutnie chcę grać, dopóki będę czuła, że mam siłę. Na razie widzę, że jest coraz lepiej, wiesz? Nie wiem, jak długo to potrwa. Modlę się, żeby jak najdłużej. Mam dobry czas, dużo się właśnie fajnych rzeczy zaczyna dziać" - mówiła z entuzjazmem.

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Kariera Edyty Bartosiewicz

Edyta Bartosiewicz w swojej karierze sprzedała ponad milion płyt i otrzymała wiele branżowych nagród, w tym kilka Fryderyków za najlepsze albumy rockowe. Ostatnie z tych wyróżnień zostało jej przyznane za album "Ten Moment", wydany w 2020 roku nakładem EBA Records. Współpracowała z wieloma artystami, nagrywając z nimi duety (z Hey "Moja i Twoja nadzieja", z Krzysztofem Krawczykiem "Trudno Tak") lub też produkując im nagrania (Firebirds "Kolory"). Jej liczne hity takie, jak: "Sen", "Jenny", "Ostatni”, "Zegar", „Skłamałam” i wiele innych nadal cieszą się ogromną popularnością i są inspiracją dla młodszych artystów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturapiosenkarkaEdyta Bartosiewicz
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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