Ten quiz sprawdzi Waszą wiedzę na temat życia codziennego czasów PRL. Pamiętacie jak to wtedy było? Małe, ciasne mieszkanie, produkty kupowane na kartki albo zdobyte, bo coś "rzucili" i robienie czegoś z niczego. Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie.

Przejdź do quizu