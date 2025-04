Zagadki z czasów PRL, podobnie jak quizy, są tym, co internauci bardzo lubią. Wielu z nas chętnie odpowiada na pytania, które dotyczą minionej epoki wspominanej z nostalgią i sentymentem.

Poznajesz ten samochód? Znawcy PRL rozwiążą tę zagadkę w 5 sekund

Tym razem w naszej foto zagadce z czasów PRL pytamy o kultowe auto tamtych lat. Było wówczas bardzo popularne i wielu obywateli marzyło, by je mieć i nim jeździć. Nie wszyscy mieli jednak możliwość, by spełnić sen o...

Reklama

No właśnie. O jakie auto pytamy? Oto zdjęcie samochodu z naszej foto zagadki dotyczącej czasów PRL.

Co to za samochód czasów PRL? Podajemy poprawną odpowiedź na zagadkę

Czy już wiecie, co to takiego? Jeśli nie zgadłeś, to odpowiadamy. Na tym zdjęciu widać halę montażową Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie. Samochodem, o który pytamy jest Warszawa M20 a dokładnie model 57. To właśnie to auto na taśmie produkcyjnej uwiecznione zostało na zdjęciu wykonanym przez Zbigniewa Siemaszko.

Samochód czasów PRL z foto zagadki. Kilka ciekawostek

Warszawa była polskim samochodem osobowym produkowanym w latach 1951–1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie w oparciu o konstrukcję radzieckiego samochodu M20 Pobieda, rozwijaną następnie przez FSO. Był to pierwszy samochód osobowy produkowany seryjnie w Polsce po II wojnie światowej.

Wczesne Warszawy (M20, 200, 201 i 202) charakteryzowały się 4-drzwiowym "garbatym" nadwoziem typu fastback. Dlatego też nazywano to auto czasów PRL potocznie "warszawianką" lub "garbuską".

Reklama

Oto kilka ciekawostek na temat kultowego samochodu czasów PRL, czyli "Warszawy".