To, co internauci bardzo lubią to quizy i zagadki z czasów PRL. Chętnie odgadujemy je i odpowiadamy na pytania, bo choć to była mroczna i szara epoka, wielu z nas czuje do niej spory sentyment.

Co to za przedmiot czasów PRL? Ta zagadka nie jest trudna

Tym razem zadajemy zagadkę i pytamy o pewien bardzo znany przedmiot czasów PRL. To urządzenie było bardzo popularne w czasach PRL. Stało na prawie każdej ulicy w ciepłe dni.

Nie wszyscy mogli z niego a właściwie serwowanego z niego "smakołyku" skorzystać. Rodzice często zabraniali tego swoim dzieciom. Co to takiego? Już wiesz? Oto zdjęcie naszego przedmiotu z zagadki.

Co to za przedmiot czasów PRL? Poprawna odpowiedź na zagadkę

Czy już wiecie, co to takiego? Jeśli nie zgadłeś, to odpowiadamy. To saturator. Gdy nadchodziły letnie miesiące i fale upałów, obywatele PRL mogli napić się wody gazowanej bez lub z sokiem. Kultowy saturator wziął swoją nazwę z łacińskiego zwrotu "saturo", co oznacza: "do nasycenia". Sama woda gazowana kosztowała 50 gr, a z sokiem 1 zł.

Wewnątrz wózka, na którym ustawiony był saturator, znajdowała się butla ze sprężonym gazem i suchy lód. Dzięki temu napoje były zimne. Pierwsze saturatory pojawiły się na ulicach miast w Polsce w latach 50. XX wieku. Trafiły do Polski z ZSRR, bo tam też były produkowane. Oryginalnych urządzeń z czasów PRL jest obecnie bardzo mało. Kilka lat temu, by zakupić takowe urządzenie trzeba było wydać ok. 10-15 tys. złotych. Szczęśliwi posiadacze wynajmują je na imprezy okolicznościowe. Koszt to 1,5-2 tys. zł za kilka godzin.