Po jej książki Polacy a zwłaszcza ci, których młodość przypadła na czasy PRL, ustawiali się w kolejkach. Uchodziła za jedną z najpoczytniejszych pisarek tamtych lat. Krystyna Siesicka, bo o niej mowa, sprzedała aż 3,5 miliona egzemplarzy swoich powieści.

Kim była Krystyna Siesicka?

Krystyna Siesicka urodziła się 22 listopada 1928 roku w Dęblinie. To właśnie tam spędziła swoje dzieciństwo. Wspominała je bardzo dobrze. Mój Tata był lotnikiem, a Mama tylko Mamą, a raczej aż Mamą. Mój starszy Brat był lekarzem, a ja długo małą dziewczynką, która marzyła o tym, że gdy dorośnie, będzie pić mocną herbatę i pisać książki. I to się spełniło - opowiadała. Jej marzenia musiały poczekać dłuższą chwilę, by się spełniły.

Przeszkodziła w nich m.in. wojna. Krystyna Siesicka wiedzę zdobywała na tajnych kompletach a podczas powstania warszawskiego była sanitariuszką. Trafiła do obozu w Pruszkowie a potem do Auschwitz-Birkenau. Gdy pociąg zbliżał się do Oświęcimia, transporty odwołano. Ona i inni więźniowie zostali wyrzuceni w pole koło Częstochowy.

Po powrocie do Warszawy postanowiła dokończyć swoją edukację. Wybrała się na studia dziennikarskie. Po raz pierwszy została mamą jeszcze przed odebraniem dyplomu. Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL doczekała się piątki dzieci. Nie za bardzo miała czas na pisanie powieści, ale podjęła się publikacji felietonów w magazynie "Kobieta i życie".

Przy piątce dzieci nie mogłam pójść do stałej pracy, więc uznałam, że to jedyne zajęcie, które daje się pogodzić z wychowaniem - mówiła w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".

Co napisała Krystyna Siesicka?

Pierwszą powieścią, jaką napisała i wydała Krystyna Siesicka, była "Zapałka na zakręcie". Książka ta ukazała się w 1966 roku. Siesicka miała wówczas 38 lat. Polacy szybko pokochali jej bohaterów. Kolejne powieści, które stworzyła ta poczytna pisarka, również cieszyły się ogromnym uznaniem. Były to książki takie jak:

"Jezioro osobliwości"

"Zapach rumianku"

"Ludzie jak wiatr".

"Sabat czarownic"

"Moja droga Aleksandro"

"Gorzkie słodkie pocałunki"

"Jezioro osobliwości" to powieść Krystyny Siesickiej, która została zekranizowana. Film na jej podstawie również cieszył się ogromnym uznaniem widzów. Podobnie, jak "Urszula" oraz "Żuraw i czapla", do których również napisała scenariusze.

Krystyna Siesicka mówiła, że "ma trudny charakter"

Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL sama o sobie mówiła, że ma "dość trudny charakter". Jestem uparta i potrafię się wściekać, czego nie potrafi robić żadna ze starszych pań z moich opowieści. Chciałabym bardzo być miłą starszą damą z którejś książki, ale gdzie tam! Nie jestem - mówiła Siesicka.

Krystyna Siesicka współpracowała z SB

Po latach okazało się, że Krystyna Siesicka współpracowała z SB. Miało to miejsce w latach 1974-1989. Informację tę ujawniła Joanna Siedlecka na łamach "Rzeczpospolitej". Siesicka była TW o kryptonimie "Krysta". Jej zadaniem było "rozpracowywanie m.in. środowiska pisarskiego i młodzieży".

Założono jej podsłuch telefoniczny. Poręczyli za nią inni TW ze środowiska pisarskiego, m.in. lubiany i ceniony pisarz Andrzej Kuśniewicz. Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL z esbekami, którzy ją prowadzili, miała spotykać się w kawiarniach i swoim mieszkaniu.

Mieli skarży się na jej raporty, które ich zdaniem były zbyt powierzchowne. To oznaczało, że nie angażowała się w donoszenie i specjalnie nie szkodziła. Złośliwcy uważali, że ta współpraca pomogła jej w karierze. Krystyna Siesicka nigdy się tej współpracy nie wypierała i nie próbowała się wybielać. Żałowała tego, ale jak mówiła: "Nie miałam jednak dość siły i odwagi, żeby je zerwać, byłam na to za słaba".

Po książki Krystyny Siesickiej stano w kolejkach

Po 1989 roku Krystyna Siesicka nie tylko zakończyła współpracę z SB, ale też przestała pisać. Nie mogłam pisać, przeszkadzała mi, zgrzytała świadomość kontaktów z SB, ale wiecznie przecież pokutować nie mogłam - mówiła. Wróciła w 1993 roku z powieścią "Chwileczkę Walerio...". To był powrót zakończony sukcesem. Ta powieść, podobnie jak poprzednie i następne, cieszyła się ogromnym uznaniem czytelników. Książek jednej z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL brakowało w księgarniach. Gdy się pojawiały, stano po nie w kolejkach. W bibliotekach trzeba się było na nie zapisywać.

Krystyna Siesicka wygrała tym, jaką tematykę podejmowała w swoich powieściach. Wielu nastolatków odnajdywało w nich siebie i swoje rozterki. Wielu twierdziło, że nie obchodzi ich "mroczna strona" ich ulubionej pisarki. Krystyna Siesicka zmarła 3 lipca 2015 roku. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.