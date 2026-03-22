Po jej książki Polacy a zwłaszcza ci, których młodość przypadła na czasy PRL, ustawiali się w kolejkach. Uchodziła za jedną z najpoczytniejszych pisarek tamtych lat. Krystyna Siesicka, bo o niej mowa, sprzedała aż 3,5 miliona egzemplarzy swoich powieści.
Kim była Krystyna Siesicka?
Krystyna Siesicka urodziła się 22 listopada 1928 roku w Dęblinie. To właśnie tam spędziła swoje dzieciństwo. Wspominała je bardzo dobrze. Mój Tata był lotnikiem, a Mama tylko Mamą, a raczej aż Mamą. Mój starszy Brat był lekarzem, a ja długo małą dziewczynką, która marzyła o tym, że gdy dorośnie, będzie pić mocną herbatę i pisać książki. I to się spełniło - opowiadała. Jej marzenia musiały poczekać dłuższą chwilę, by się spełniły.
Przeszkodziła w nich m.in. wojna. Krystyna Siesicka wiedzę zdobywała na tajnych kompletach a podczas powstania warszawskiego była sanitariuszką. Trafiła do obozu w Pruszkowie a potem do Auschwitz-Birkenau. Gdy pociąg zbliżał się do Oświęcimia, transporty odwołano. Ona i inni więźniowie zostali wyrzuceni w pole koło Częstochowy.
Po powrocie do Warszawy postanowiła dokończyć swoją edukację. Wybrała się na studia dziennikarskie. Po raz pierwszy została mamą jeszcze przed odebraniem dyplomu. Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL doczekała się piątki dzieci. Nie za bardzo miała czas na pisanie powieści, ale podjęła się publikacji felietonów w magazynie "Kobieta i życie".
Przy piątce dzieci nie mogłam pójść do stałej pracy, więc uznałam, że to jedyne zajęcie, które daje się pogodzić z wychowaniem - mówiła w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".
Co napisała Krystyna Siesicka?
Pierwszą powieścią, jaką napisała i wydała Krystyna Siesicka, była "Zapałka na zakręcie". Książka ta ukazała się w 1966 roku. Siesicka miała wówczas 38 lat. Polacy szybko pokochali jej bohaterów. Kolejne powieści, które stworzyła ta poczytna pisarka, również cieszyły się ogromnym uznaniem. Były to książki takie jak:
- "Jezioro osobliwości"
- "Zapach rumianku"
- "Ludzie jak wiatr".
- "Sabat czarownic"
- "Moja droga Aleksandro"
- "Gorzkie słodkie pocałunki"
"Jezioro osobliwości" to powieść Krystyny Siesickiej, która została zekranizowana. Film na jej podstawie również cieszył się ogromnym uznaniem widzów. Podobnie, jak "Urszula" oraz "Żuraw i czapla", do których również napisała scenariusze.
Krystyna Siesicka mówiła, że "ma trudny charakter"
Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL sama o sobie mówiła, że ma "dość trudny charakter". Jestem uparta i potrafię się wściekać, czego nie potrafi robić żadna ze starszych pań z moich opowieści. Chciałabym bardzo być miłą starszą damą z którejś książki, ale gdzie tam! Nie jestem - mówiła Siesicka.
Krystyna Siesicka współpracowała z SB
Po latach okazało się, że Krystyna Siesicka współpracowała z SB. Miało to miejsce w latach 1974-1989. Informację tę ujawniła Joanna Siedlecka na łamach "Rzeczpospolitej". Siesicka była TW o kryptonimie "Krysta". Jej zadaniem było "rozpracowywanie m.in. środowiska pisarskiego i młodzieży".
Założono jej podsłuch telefoniczny. Poręczyli za nią inni TW ze środowiska pisarskiego, m.in. lubiany i ceniony pisarz Andrzej Kuśniewicz. Jedna z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL z esbekami, którzy ją prowadzili, miała spotykać się w kawiarniach i swoim mieszkaniu.
Mieli skarży się na jej raporty, które ich zdaniem były zbyt powierzchowne. To oznaczało, że nie angażowała się w donoszenie i specjalnie nie szkodziła. Złośliwcy uważali, że ta współpraca pomogła jej w karierze. Krystyna Siesicka nigdy się tej współpracy nie wypierała i nie próbowała się wybielać. Żałowała tego, ale jak mówiła: "Nie miałam jednak dość siły i odwagi, żeby je zerwać, byłam na to za słaba".
Po książki Krystyny Siesickiej stano w kolejkach
Po 1989 roku Krystyna Siesicka nie tylko zakończyła współpracę z SB, ale też przestała pisać. Nie mogłam pisać, przeszkadzała mi, zgrzytała świadomość kontaktów z SB, ale wiecznie przecież pokutować nie mogłam - mówiła. Wróciła w 1993 roku z powieścią "Chwileczkę Walerio...". To był powrót zakończony sukcesem. Ta powieść, podobnie jak poprzednie i następne, cieszyła się ogromnym uznaniem czytelników. Książek jednej z najpoczytniejszych pisarek czasów PRL brakowało w księgarniach. Gdy się pojawiały, stano po nie w kolejkach. W bibliotekach trzeba się było na nie zapisywać.
Krystyna Siesicka wygrała tym, jaką tematykę podejmowała w swoich powieściach. Wielu nastolatków odnajdywało w nich siebie i swoje rozterki. Wielu twierdziło, że nie obchodzi ich "mroczna strona" ich ulubionej pisarki. Krystyna Siesicka zmarła 3 lipca 2015 roku. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję