Dziennik Gazeta Prawana logo

Jej książki znają wszyscy Polacy. Jedna wciąż jest szkolną lekturą

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:51
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kruger
Jej książki znają wszyscy Polacy. Jedna wciąż jest szkolną lekturą/PAP Archiwalny
Gdyby żyła miałaby 122 lata. Jej książki znają wszyscy Polacy. Wielu z nich w dzieciństwie zaczytywało się w nich bez pamięci. Jedna z jej powieści wciąż jest szkolną lekturą. O kim mowa?

W książkach tej autorki zaczytywały się przez lata kolejne pokolenia małych Polaków. Pisywała również dla tych nieco starszych. Maria Krüger, bo o niej mowa, to pisarka, która popularność zdobyła w czasach PRL.

Kim była Maria Krüger?

Maria Krüger była autorką poczytnych książek dla dzieci, ale także dla młodzieży. Pisarka urodziła się 6 września 1904 w Warszawie. Gdyby żyła obchodziłaby właśnie 122. urodziny. Maria Krüger była córką Edmunda Krügera i Anieli Pauliny z Dobosiewiczów. Jej starszą siostrą była Halina Bielińska, polska reżyserka filmowa.

Wszyscy Polacy znają jej książki. Jedna do dziś jest szkolną lekturą
Wszyscy Polacy znają jej książki. Jedna do dziś jest szkolną lekturą

Maria Krüger ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym UW oraz na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Zanim została znaną pisarką dla dzieci i młodzieży, pracowała jako ekonomistka. Debiutowała w piśmie dla dzieci "Płomyczek". Jej twórczość publikował także "Świerszczyk", "Płomyk" oraz przedwojenne pisma: "Dziatwa", "Słonko" i "Poranek".

Kiedy Maria Krüger zaczęła pisać książki?

Pisarka w czasie wojny uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie podjęła pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pod koniec lat 40. Maria Krüger pracowała w Konsulacie Polskim w Bernie. Gdy wróciła do Polski przez rok prowadziła teatr lalkowy w Rabce. W latach 1950-1952 prowadziła redakcję audycji dla kobiet w Polskim Radiu a w latach 1955–1956 pracowała w TVP. To ona wymyśliła kultową audycję dla dzieci telewizji czasów PRL. Był nią "Miś z okienka".

Ta książka Marii Krüger wciąż jest szkolną lekturą

Książka, która do dziś jest szkolną lekturą i którą napisała Maria Krüger, jest "Karolcia". Powstałą w 1959 roku i przetłumaczono ją na kilka języków. Do dziś zaczytują się w niej kolejne pokolenia polskich dzieci.

Maria Maria Krüger napisała również drugą część tej książki pod tytułem "Witaj Karolciu!". Choć w 2008 roku rozpoczęto ekranizację tej szkolnej lektury, nie została ukończona. Młodzi Polacy zaczytywali się w jej utworach takich jak:

  • Klimek i Klementynka
  • Apolejka i jej osiołek
  • Serce dzwonu
  • Odpowiednia dziewczyna
  • Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć!
  • Godzina pąsowej róży

Ta ostatnia, czyli "Godzina pąsowej róży" była jej najbardziej znaną powieścią dla młodzieży. Książka ta doczekała się adaptacji filmowej i radiowej. Film był hitem wśród nastolatek. Zagrały w nim takie gwiazdy kina czasów PRL jak Elżbieta Czyżewska, Lucyna Winnicka, Barbara Ludwiżanka. Maria Krüger zmarła 13 sierpnia 1999 roku. Pochowana jest wraz z rodzicami i siostrą na warszawskich Powązkach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLliteraturaksiążkamaria kruger
Powiązane
Szczepański
Stanisław Lem "uwiecznił" go w swojej książce. Prywatnie był przyjacielem pisarza
Hłasko
Jego książki do dziś uchodzą za bestsellery. "Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni"
Gierek
Edward Gierek miał trójkę dzieci. Tragiczny los jednego z synów
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzez lata utrzymywał to w tajemnicy. Jego pasja była nielegalna »
Zobacz
|
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Maja Ostaszewska w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Przedostatni odcinek hitu
Białoruś
Zwrot na Białorusi. Zaskakujące słowa generała o Polsce i NATO
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Argentyńczycy żądają powtórki finał mundialu. Podali jeden powód
Argentyńczycy żądają powtórki finał mundialu. Podali jeden powód
Thoughtful,Teenage,Girl,With,Glasses,Wearing,School,Attire,Pondering,Against
Trudny quiz ortograficzny. Z wynikiem 10/10 trafiasz do grona mistrzów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj