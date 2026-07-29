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Ta kobieta istniała naprawdę. Kim była femme fatale z przeboju lat 80.?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:35
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Nemo
Ta kobieta istniała naprawdę. Kim była femme fatale z przeboju lat 80.?/AKPA
Kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski zasłynął z przeboju "Twoja Lorelei". Piosenka opowiadała o nieszczęśliwej miłości. Taka przytrafiła się właśnie artyście. Jej bohaterka złamała serce młodemu, nieśmiałemu artyście. Kim była femme fatale z wielkiego przeboju lat 80.? 

Bogdan Gałkowski znany jako Kapitan Nemo był gwiazdą lat 80. Słynął nie tylko ze swoich piosenek, ale też charakterystycznego czarnego beretu, który nosił na głowie podczas swoich występów. Jednym  z jego największych hitów była piosenka "Twoje Lorelei". 

"Twoja Lorelei" to piosenka o femme fatale i złamanym sercu

"Spotykasz ją któregoś dnia/W nieznanym mieście, gdzie pędzi ludzi tłum/Ma oczy pełne morskich fal/I mógłbyś przysiąść, że słyszysz rzeki szum" - śpiewał w tej piosence Kapitan Nemo. To opowieść o kobiecie, która jest typową femme fatale. Rozkochuje, uwodzi i porzuca. Okazuje się, że taka nieszczęśliwa miłość przydarzyła się naprawdę i to właśnie artyście, który śpiewa ten przebój. O mały włos nie doprowadziła do tragedii. 

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Kiedy kariera Kapitana Nemo nabrała tempa w jego otoczeniu zaczęło pojawiać się coraz więcej pięknych dziewczyn. On sam był nieśmiały, nie obyty z kobietami. Wiele z nich potrafiło zupełnie zawrócić w głowie, wciągnąć w jakąś grę, która źle się kończyła - mówił Kapitan Nemo po latach. 

Kim była bohaterka piosenki Kapitana Nemo?

Choć niechętnie opowiada o swojej przeszłości, zdarzyło się tak, że z jedną z tych pięknych dziewczyn zaczął mieć romans. Niestety kobieta ta porzuciła go. Dla młodego artysty to był dramat. Trudno było mu się pozbierać po tym rozstaniu. 

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Kiedy napisał muzykę do piosenki "Twoja Lorelei" wiedział o czym będzie. Wylał na papier swoje żale i złość po tym rozstaniu. Opowiada o kobiecie, która wciąga faceta w głębie i zostawia samego sobie - mówił w jednym z wywiadów Kapitan Nemo. 

"To do niej wciąż płyniesz/Aż na życia skraj/Lorelei/Dopłyniesz i zginiesz/W Lorelei/To ona, wciąż ona/Tylko jedna naj/Lorelei/Przeklęta, szalona/Lorelei" - brzmi refren utworu. Kim dokładnie był pierwowzór tytułowej bohaterki tej piosenki? Tego nie wiadomo. 

"Twoja Lorelei" wielki hit czasów PRL. Kim była ta kobieta?

Sam autor również nie zdradził i do dziś nie zdradza jej personaliów i szczegółów jego namiętnego romansu. Plusem tej sytuacji jest to, że "Twoja Lorelei" stała się wielkim hitem lat 80. Zdobyła serca słuchaczy i królowała jako przebój na dyskotekach, potańcówkach i domówkach czasów PRL. Dziś wielu Polaków również chętnie jej słucha. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLmuzykahistoriahistoria jednego przeboju
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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