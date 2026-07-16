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Polacy do dziś uwielbiają jej książkę. Na jej podstawie powstał serial

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:39
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Hanna Ożogowska
Polacy do dziś uwielbiają jej książkę. Na jej podstawie powstał serial/NAC
Gdyby żyła miałaby 122 lata. Jej książki znają dosyć dobrze wszyscy Polacy. Jedna z nich szczególnie cieszyła się uznaniem zwłaszcza młodych czytelników. Do dziś wielu wspomina ją z ogromnym sentymentem i nostalgią. Na jej podstawie powstał znany i popularny serial. O jakiej znanej pisarce jest mowa? Która z jej książek to hit czasów PRL?

W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia małych i nieco starszych Polaków. Do dziś wielu z nich wspomina to, co stworzyła z sentymentem i nostalgią. Hanna Ożogowska, bo o niej mowa, była jedną z najbardziej znanych i popularnych pisarek czasów PRL.

Kim była Hanna Ożogowska?

Hanna Ożogowska przyszła na świat 20 lipca 1904 roku w Warszawie. Poza tym, że pisała wiersze i powieści, była również tłumaczką literatury rosyjskiej, niemieckiej i włoskiej. Ta popularna pisarka czasów PRL ukończyła Instytut Pedagogiki Specjalnej i Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia. Jedna przez lata była szkolną lekturą
W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia. Jedna przez lata była szkolną lekturą

Debiutowała jeszcze przed wybuchem wojny na łamach tygodnika "Płomyk". To tam pojawiały się jej pierwsze próby literatury dla dzieci. Wiersze Hanny Ożogowskiej można było znaleźć w "Naszym Dzienniczku", który był bezpłatnym dodatkiem do "Dziennika Poznańskiego".

Po II wojnie światowej pisarka, której książki czytały kolejne pokolenia Polaków została redaktorem naczelnym "Płomyczka". Pracowała także w szkole średniej w Łodzi. Była dyrektorem Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Łodzi. Od 1952 do 1969 była redaktorem naczelnym "Płomyka" a w latach 1972–1988 była wiceprezesem Polskiej Sekcji IBBY.

Co napisała Hanna Ożogowska?

Ta popularna pisarka czasów PRL debiutowała książeczką "O ślimaku, co pierogów z serem szukał". Ukazała się ona w 1950 roku. Hanna Ożogowska publikowała regularnie a spod jej pióra wyszły takie książki jak:

  • "Uczniowie III klasy"
  • "Tajemnica zielonej pieczęci"
  • "Chłopak na opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka"
  • "Głowa na tranzystorach"
  • "Za minutę pierwsza miłość"
  • "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek".

To właśnie ta ostatnia była hitem wśród kolejnych pokoleń młodych czytelników w Polsce. Po raz pierwszy powieść ta wydana została w 1961 roku. Bohaterami są Tosia i Tomek, rodzeństwo, bardzo podobni do siebie.

O czym jest najpopularniejsza książka Hanny Ożogowskiej?

Tosia i Tomek to rodzeństwo, ale każde z nich jest zupełnie inne. Tosia to spokojna, grzeczna dziewczynka, Tomek – zwariowany chłopak, pełen szalonych pomysłów. Na wakacyjny wypoczynek wybierają się w różne miejsca. Los sprawia, że tuż przed wyjazdem w tajemnicy zamieniają się rolami. Tomek zmuszony jest chodzić w sukienkach, a Tosia stara się udawać twardego chłopaka. Jak poradzą sobie w nowych wcieleniach? Czy uda im się zachować sekret?

Ta książka Hanny Ożogowskiej stała się popularnym serialem

"Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" stała się nie tylko bestsellerem Hanny Ożogowskiej, ale kilkanaście lat później została zekranizowana. Serial "Dziewczyna i chłopak" został nakręcony w 1978 roku. Miał 6 odcinków a w 1980 roku został filmem kinowym. Można w nim było zobaczyć plejadę polskich gwiazd. M.in. Stanisława Mikulskiego, Barbarę Sołtysik, Teresę Lipowską, Annę Milewską i Bogusza Bilewskiego. Hanna Ożogowska pracowała nad scenariuszem do serialu.

Pisarka odeszła 26 kwietnia 1995 roku. Prywatnie przez całe życie była związana z nauczyciele Romanem Ożogowskim. Mieli syna Andrzeja. Hanna Ożogowska została pochowana wraz z mężem na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLliteraturaksiążkapolska literatura
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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