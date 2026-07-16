W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia małych i nieco starszych Polaków. Do dziś wielu z nich wspomina to, co stworzyła z sentymentem i nostalgią. Hanna Ożogowska, bo o niej mowa, była jedną z najbardziej znanych i popularnych pisarek czasów PRL.

Kim była Hanna Ożogowska?

Hanna Ożogowska przyszła na świat 20 lipca 1904 roku w Warszawie. Poza tym, że pisała wiersze i powieści, była również tłumaczką literatury rosyjskiej, niemieckiej i włoskiej. Ta popularna pisarka czasów PRL ukończyła Instytut Pedagogiki Specjalnej i Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Debiutowała jeszcze przed wybuchem wojny na łamach tygodnika "Płomyk". To tam pojawiały się jej pierwsze próby literatury dla dzieci. Wiersze Hanny Ożogowskiej można było znaleźć w "Naszym Dzienniczku", który był bezpłatnym dodatkiem do "Dziennika Poznańskiego".

Po II wojnie światowej pisarka, której książki czytały kolejne pokolenia Polaków została redaktorem naczelnym "Płomyczka". Pracowała także w szkole średniej w Łodzi. Była dyrektorem Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Łodzi. Od 1952 do 1969 była redaktorem naczelnym "Płomyka" a w latach 1972–1988 była wiceprezesem Polskiej Sekcji IBBY.

Co napisała Hanna Ożogowska?

Ta popularna pisarka czasów PRL debiutowała książeczką "O ślimaku, co pierogów z serem szukał". Ukazała się ona w 1950 roku. Hanna Ożogowska publikowała regularnie a spod jej pióra wyszły takie książki jak:

"Uczniowie III klasy"

"Tajemnica zielonej pieczęci"

"Chłopak na opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka"

"Głowa na tranzystorach"

"Za minutę pierwsza miłość"

"Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek".

To właśnie ta ostatnia była hitem wśród kolejnych pokoleń młodych czytelników w Polsce. Po raz pierwszy powieść ta wydana została w 1961 roku. Bohaterami są Tosia i Tomek, rodzeństwo, bardzo podobni do siebie.

O czym jest najpopularniejsza książka Hanny Ożogowskiej?

Tosia i Tomek to rodzeństwo, ale każde z nich jest zupełnie inne. Tosia to spokojna, grzeczna dziewczynka, Tomek – zwariowany chłopak, pełen szalonych pomysłów. Na wakacyjny wypoczynek wybierają się w różne miejsca. Los sprawia, że tuż przed wyjazdem w tajemnicy zamieniają się rolami. Tomek zmuszony jest chodzić w sukienkach, a Tosia stara się udawać twardego chłopaka. Jak poradzą sobie w nowych wcieleniach? Czy uda im się zachować sekret?

Ta książka Hanny Ożogowskiej stała się popularnym serialem

"Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" stała się nie tylko bestsellerem Hanny Ożogowskiej, ale kilkanaście lat później została zekranizowana. Serial "Dziewczyna i chłopak" został nakręcony w 1978 roku. Miał 6 odcinków a w 1980 roku został filmem kinowym. Można w nim było zobaczyć plejadę polskich gwiazd. M.in. Stanisława Mikulskiego, Barbarę Sołtysik, Teresę Lipowską, Annę Milewską i Bogusza Bilewskiego. Hanna Ożogowska pracowała nad scenariuszem do serialu.

Pisarka odeszła 26 kwietnia 1995 roku. Prywatnie przez całe życie była związana z nauczyciele Romanem Ożogowskim. Mieli syna Andrzeja. Hanna Ożogowska została pochowana wraz z mężem na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.