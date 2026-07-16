W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia małych i nieco starszych Polaków. Do dziś wielu z nich wspomina to, co stworzyła z sentymentem i nostalgią. Hanna Ożogowska, bo o niej mowa, była jedną z najbardziej znanych i popularnych pisarek czasów PRL.
Kim była Hanna Ożogowska?
Hanna Ożogowska przyszła na świat 20 lipca 1904 roku w Warszawie. Poza tym, że pisała wiersze i powieści, była również tłumaczką literatury rosyjskiej, niemieckiej i włoskiej. Ta popularna pisarka czasów PRL ukończyła Instytut Pedagogiki Specjalnej i Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Debiutowała jeszcze przed wybuchem wojny na łamach tygodnika "Płomyk". To tam pojawiały się jej pierwsze próby literatury dla dzieci. Wiersze Hanny Ożogowskiej można było znaleźć w "Naszym Dzienniczku", który był bezpłatnym dodatkiem do "Dziennika Poznańskiego".
Po II wojnie światowej pisarka, której książki czytały kolejne pokolenia Polaków została redaktorem naczelnym "Płomyczka". Pracowała także w szkole średniej w Łodzi. Była dyrektorem Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Łodzi. Od 1952 do 1969 była redaktorem naczelnym "Płomyka" a w latach 1972–1988 była wiceprezesem Polskiej Sekcji IBBY.
Co napisała Hanna Ożogowska?
Ta popularna pisarka czasów PRL debiutowała książeczką "O ślimaku, co pierogów z serem szukał". Ukazała się ona w 1950 roku. Hanna Ożogowska publikowała regularnie a spod jej pióra wyszły takie książki jak:
- "Uczniowie III klasy"
- "Tajemnica zielonej pieczęci"
- "Chłopak na opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka"
- "Głowa na tranzystorach"
- "Za minutę pierwsza miłość"
- "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek".
To właśnie ta ostatnia była hitem wśród kolejnych pokoleń młodych czytelników w Polsce. Po raz pierwszy powieść ta wydana została w 1961 roku. Bohaterami są Tosia i Tomek, rodzeństwo, bardzo podobni do siebie.
O czym jest najpopularniejsza książka Hanny Ożogowskiej?
Tosia i Tomek to rodzeństwo, ale każde z nich jest zupełnie inne. Tosia to spokojna, grzeczna dziewczynka, Tomek – zwariowany chłopak, pełen szalonych pomysłów. Na wakacyjny wypoczynek wybierają się w różne miejsca. Los sprawia, że tuż przed wyjazdem w tajemnicy zamieniają się rolami. Tomek zmuszony jest chodzić w sukienkach, a Tosia stara się udawać twardego chłopaka. Jak poradzą sobie w nowych wcieleniach? Czy uda im się zachować sekret?
Ta książka Hanny Ożogowskiej stała się popularnym serialem
"Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek" stała się nie tylko bestsellerem Hanny Ożogowskiej, ale kilkanaście lat później została zekranizowana. Serial "Dziewczyna i chłopak" został nakręcony w 1978 roku. Miał 6 odcinków a w 1980 roku został filmem kinowym. Można w nim było zobaczyć plejadę polskich gwiazd. M.in. Stanisława Mikulskiego, Barbarę Sołtysik, Teresę Lipowską, Annę Milewską i Bogusza Bilewskiego. Hanna Ożogowska pracowała nad scenariuszem do serialu.
Pisarka odeszła 26 kwietnia 1995 roku. Prywatnie przez całe życie była związana z nauczyciele Romanem Ożogowskim. Mieli syna Andrzeja. Hanna Ożogowska została pochowana wraz z mężem na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.