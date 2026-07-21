Dziennik Gazeta Prawana logo

Bronisław Cieślak miał problem z kobietami. Wszystko przez tę jedną rolę

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"07 zgłoś się", czyli polski James Bond. Trudny QUIZ dla fanów
Bronisław Cieślak miał problem z kobietami. Wszystko przez tę jedną rolę/Media
Bronisław Cieślak wcielał się w kultowego bohatera hitu PRL, czyli porucznika Sławomira Borewicza w serialu "07 zgłoś się". Choć produkcja ta przyniosła mu ogromną popularność, okazało się, że w pewnych sytuacjach była swego rodzaju przekleństwem. Aktor w jednym z wywiadów wyznał, że przez Borewicza miał krępujący problem z kobietami. Co dokładnie miał na myśli?

Bronisław Cieślak zagrał w uznawanym do dziś za kultowy i uwielbianym przez widzów serialu "07 zgłoś się". Wcielał się w postać porucznika Sławomira Borewicza, który był nie tylko milicjantem rozwiązującym bez problemu najbardziej zawikłane zagadki kryminalne, ale też łamaczem damskich serc.

Bronisław Cieślak zagrał porucznika Borewicza

Choć był milicjantem czasów PRL był nie tylko przystojny, ale zachwycał też inteligencją, obyciem oraz ciętymi ripostami. Porucznik Borewicz zawsze był dobrze ubrany. Nosił dzwony i wranglery, polską kopię amerykańskiej kurtki wojskowej M65, pachniał Old Spice’m i golił się maszynką bezprzewodową. Fani hitu czasów PRL, jakim był serial "07 zgłoś się" wyliczyli, że Borewicz podrywał 3,5 kobiety na odcinek.

Bronisław Cieślak oprócz serialu "07 zgłoś się" ma na swoim koncie również role w takich produkcjach jak:

  • Znaki szczególne
  • Zamknąć za sobą drzwi
  • Wściekły
  • Malanowski i partnerzy

Przez rolę Borewicza miał problemy z kobietami

Jednak to właśnie rola porucznika Borewicza najbardziej zapadła widzom w pamięć i to z niej został zapamiętany. Okazuje się, że popularność nie szła w parze z powodzeniem w relacjach z kobietami. Choć wydawałoby się, że Bronisław Cieślak miał spore grono adoratorek i mógł przebierać w dziewczynach jak w rękawiczkach, nie było tak kolorowo.

W wywiadzie dla Viva.pl przyznał, że było wręcz zupełnie inaczej. Wiele razy był przekonany, że jest podrywany na Borewicza.

Nie wydaje mi się, żebym w tamtych czasach, kiedy byłem jeszcze piękny i młody, jakoś nadzwyczajnie szalał. Nie podrywałem kobiet na Borewicza. Raczej byłem podrywany na porucznika. Lecz, paradoksalnie, serial tak naprawdę mocno skomplikował moje stosunki z kobietami. Bo odkąd stałem się popularny, nigdy nie miałem pewności, czy podobam się kobiecie ja, czy porucznik Borewicz. A facet tego nie lubi. To rozróżnienie jest ważne dla męskiego ego - wyznał Bronisław Cieślak.

Z kim ożenił się Bronisław Cieślak?

Aktor w końcu znalazł swoje szczęście. Był dwukrotnie żonaty. Owocem związku z pierwszą żoną była córka Katarzyna. Z drugą miał córkę Zofię i syna Jana. Bronisław Cieślak zmagał się z chorobą nowotworową. 2 maja br. minęły cztery lata od jego śmierci. Miał 78 lat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRL07 zgłoś siękobietyBronisław Cieślak
Powiązane
07 zgłoś się
Bronisław Cieślak: Borewicz był namiętnym, choć trochę zgorzkniałym psem
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo wyjątkowe imię wymyślił polski pisarz. Dziś wybierają je nieliczni »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Nowy Volkswagen ID. Cross
Nowy SUV trzęsie rynkiem. Jest elegancki, szybki i wygodny. Ile kosztuje?
praca, czytanie, kobieta
14 pułapek z ortografii. Każdy z wynikiem powyżej 7/14 to mistrz
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Krakow,,Malopolska,,Poland,-,February,2022:,Mcdonald's,Restaurant,In,An
Kultowy McDonald’s został zamknięty. Wiadomo, co dalej z restauracją
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj