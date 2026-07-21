Bronisław Cieślak zagrał w uznawanym do dziś za kultowy i uwielbianym przez widzów serialu "07 zgłoś się". Wcielał się w postać porucznika Sławomira Borewicza, który był nie tylko milicjantem rozwiązującym bez problemu najbardziej zawikłane zagadki kryminalne, ale też łamaczem damskich serc.

Bronisław Cieślak zagrał porucznika Borewicza

Choć był milicjantem czasów PRL był nie tylko przystojny, ale zachwycał też inteligencją, obyciem oraz ciętymi ripostami. Porucznik Borewicz zawsze był dobrze ubrany. Nosił dzwony i wranglery, polską kopię amerykańskiej kurtki wojskowej M65, pachniał Old Spice’m i golił się maszynką bezprzewodową. Fani hitu czasów PRL, jakim był serial "07 zgłoś się" wyliczyli, że Borewicz podrywał 3,5 kobiety na odcinek.

Bronisław Cieślak oprócz serialu "07 zgłoś się" ma na swoim koncie również role w takich produkcjach jak:

Znaki szczególne

Zamknąć za sobą drzwi

Wściekły

Malanowski i partnerzy

Przez rolę Borewicza miał problemy z kobietami

Jednak to właśnie rola porucznika Borewicza najbardziej zapadła widzom w pamięć i to z niej został zapamiętany. Okazuje się, że popularność nie szła w parze z powodzeniem w relacjach z kobietami. Choć wydawałoby się, że Bronisław Cieślak miał spore grono adoratorek i mógł przebierać w dziewczynach jak w rękawiczkach, nie było tak kolorowo.

W wywiadzie dla Viva.pl przyznał, że było wręcz zupełnie inaczej. Wiele razy był przekonany, że jest podrywany na Borewicza.

Nie wydaje mi się, żebym w tamtych czasach, kiedy byłem jeszcze piękny i młody, jakoś nadzwyczajnie szalał. Nie podrywałem kobiet na Borewicza. Raczej byłem podrywany na porucznika. Lecz, paradoksalnie, serial tak naprawdę mocno skomplikował moje stosunki z kobietami. Bo odkąd stałem się popularny, nigdy nie miałem pewności, czy podobam się kobiecie ja, czy porucznik Borewicz. A facet tego nie lubi. To rozróżnienie jest ważne dla męskiego ego - wyznał Bronisław Cieślak.

Z kim ożenił się Bronisław Cieślak?

Aktor w końcu znalazł swoje szczęście. Był dwukrotnie żonaty. Owocem związku z pierwszą żoną była córka Katarzyna. Z drugą miał córkę Zofię i syna Jana. Bronisław Cieślak zmagał się z chorobą nowotworową. 2 maja br. minęły cztery lata od jego śmierci. Miał 78 lat.