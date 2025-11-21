Choć epoka PRL dawno już odeszła, wielu wciąż wspomina ją z sentymentem. Jeśli dorastałeś w latach 70. lub 80., z pewnością pamiętasz słynne kartki uprawniające do zakupu różnych produktów. Ale to tylko część ówczesnej codzienności. Żyłeś w czasach PRL? Przygotowaliśmy sentymentalny quiz. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz tamten okres. Tylko nieliczni potrafią udzielić wszystkich poprawnych odpowiedzi. Podejmij wyzwanie!

Przejdź do quizu