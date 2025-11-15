"Familiada" to wciąż jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale i błyskotliwością. W tym quizie znajdziecie pytania z ostatniego odcinka. Umiecie wskazać najwyżej punktowaną odpowiedź? Pytanie nr 5 zapewniło uczestniczkom finał. Było proste?

Przejdź do quizu